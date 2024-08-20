https://1prime.ru/20240820/nato-851010438.html
В США заявили о вторжении НАТО в Россию
В США заявили о вторжении НАТО в Россию - 20.08.2024, ПРАЙМ
В США заявили о вторжении НАТО в Россию
НАТО фактически вторглась на территорию Курской области через Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T15:20+0300
2024-08-20T15:20+0300
2024-08-20T15:21+0300
спецоперация на украине
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нато
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. НАТО фактически вторглась на территорию Курской области через Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Он заявил, что НАТО и США вторглись на территорию России путем ввода прокси-войск в Курскую область.Чтобы понять, что произойдёт с Украиной, аналитик предложил представить альтернативную ситуацию: мексиканские войска при содействии России вторгаются на территорию США.Чтобы лучше понять ситуацию в Украине, эксперт также отметил огромный военный и экономический потенциал России, который значительно превосходит возможности США и ЕС в снабжении оружием киевского режима.
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украина, россия, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, НАТО
В США заявили о вторжении НАТО в Россию
Джонсон: прокси-войска НАТО вторглись на территорию России
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ.
НАТО фактически вторглась на территорию Курской области через Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works
.
Он заявил, что НАТО и США вторглись на территорию России путем ввода прокси-войск в Курскую область.
"Накануне атаки". На Западе обвинили НАТО во лжи об Украине
Чтобы понять, что произойдёт с Украиной, аналитик предложил представить альтернативную ситуацию: мексиканские войска при содействии России вторгаются на территорию США.
Чтобы лучше понять ситуацию в Украине, эксперт также отметил огромный военный и экономический потенциал России, который значительно превосходит возможности США и ЕС в снабжении оружием киевского режима.