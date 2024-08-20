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В США заявили о вторжении НАТО в Россию - 20.08.2024, ПРАЙМ
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В США заявили о вторжении НАТО в Россию
В США заявили о вторжении НАТО в Россию - 20.08.2024, ПРАЙМ
В США заявили о вторжении НАТО в Россию
НАТО фактически вторглась на территорию Курской области через Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T15:20+0300
2024-08-20T15:21+0300
спецоперация на украине
украина
россия
нато
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. НАТО фактически вторглась на территорию Курской области через Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Он заявил, что НАТО и США вторглись на территорию России путем ввода прокси-войск в Курскую область.Чтобы понять, что произойдёт с Украиной, аналитик предложил представить альтернативную ситуацию: мексиканские войска при содействии России вторгаются на территорию США.Чтобы лучше понять ситуацию в Украине, эксперт также отметил огромный военный и экономический потенциал России, который значительно превосходит возможности США и ЕС в снабжении оружием киевского режима.
https://1prime.ru/20240819/ataki-850983176.html
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украина, россия, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, НАТО
15:20 20.08.2024 (обновлено: 15:21 20.08.2024)
 
В США заявили о вторжении НАТО в Россию

Джонсон: прокси-войска НАТО вторглись на территорию России

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. НАТО фактически вторглась на территорию Курской области через Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Он заявил, что НАТО и США вторглись на территорию России путем ввода прокси-войск в Курскую область.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
"Накануне атаки". На Западе обвинили НАТО во лжи об Украине
Вчера, 15:57
Чтобы понять, что произойдёт с Украиной, аналитик предложил представить альтернативную ситуацию: мексиканские войска при содействии России вторгаются на территорию США.
Чтобы лучше понять ситуацию в Украине, эксперт также отметил огромный военный и экономический потенциал России, который значительно превосходит возможности США и ЕС в снабжении оружием киевского режима.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯНАТО
 
 
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