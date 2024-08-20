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В США заявили о вторжении НАТО в Россию

В США заявили о вторжении НАТО в Россию - 20.08.2024, ПРАЙМ

В США заявили о вторжении НАТО в Россию

НАТО фактически вторглась на территорию Курской области через Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T15:20+0300

2024-08-20T15:20+0300

2024-08-20T15:21+0300

спецоперация на украине

украина

россия

нато

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. НАТО фактически вторглась на территорию Курской области через Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Он заявил, что НАТО и США вторглись на территорию России путем ввода прокси-войск в Курскую область.Чтобы понять, что произойдёт с Украиной, аналитик предложил представить альтернативную ситуацию: мексиканские войска при содействии России вторгаются на территорию США.Чтобы лучше понять ситуацию в Украине, эксперт также отметил огромный военный и экономический потенциал России, который значительно превосходит возможности США и ЕС в снабжении оружием киевского режима.

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украина

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украина, россия, нато