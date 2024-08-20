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В КНР сообщили о наращивании поставок российской нефти в первом полугодии

В КНР сообщили о наращивании поставок российской нефти в первом полугодии - 20.08.2024, ПРАЙМ

В КНР сообщили о наращивании поставок российской нефти в первом полугодии

Россия за первые семь месяцев 2024 года поставила в Китай 62,577 миллиона тонн нефти на 37,341 миллиарда долларов, что на 3,17% превышает показатели прошлого... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T11:09+0300

2024-08-20T11:09+0300

2024-08-20T11:09+0300

китай

россия

поставки

российская нефть

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ПЕКИН, 20 авг – ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев 2024 года поставила в Китай 62,577 миллиона тонн нефти на 37,341 миллиарда долларов, что на 3,17% превышает показатели прошлого года, следует из данных, опубликованных во вторник главным таможенным управлением КНР. Рост объема поставок за январь-июль 2024 года составил 3,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 60,65 миллиона тонн нефти на 32,610 миллиарда долларов. В стоимостном выражении рост поставок за январь-июль составил 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Отдельно в июле Китай закупил в России 7,45 миллиона тонн нефти на 4,464 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд является крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году. По данным главного таможенного управления КНР, всего за январь-июль Китай импортировал 317,813 миллиона тонн нефти (снижение на 2,4%), в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 193,33 миллиарда долларов, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Отдельно в июле Китай импортировал 42,33 миллиона тонн нефти на 25,784 миллиарда долларов.

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китай

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китай, россия, поставки, российская нефть