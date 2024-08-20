https://1prime.ru/20240820/neftekhranilische-850999967.html
ВС России нанесли удар по нефтехранилищу, откуда ВСУ получали топливо
ВС России нанесли удар по нефтехранилищу, откуда ВСУ получали топливо - 20.08.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по нефтехранилищу, откуда ВСУ получали топливо
Вооруженные силы России нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда Вооруженные силы Украины получали топливо. Об этом агентству РИА Новости сообщил... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:48+0300
2024-08-20T10:48+0300
2024-08-20T11:06+0300
спецоперация на украине
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83628/69/836286940_0:265:2937:1917_1920x0_80_0_0_bb1842aa5aed9627c6866828919f972b.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда Вооруженные силы Украины получали топливо. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище "Тернопольнефтепродукт" возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум", - рассказал собеседник агентства.По словам Лебедева, удар произошел во время заполнения железнодорожных цистерн. Пожар не удалось ликвидировать до сих пор, наблюдается небольшая детонация. Также отмечается, что российские войска ударили по местам дислокации силовиков и иностранных наемников в пригороде Киева.Ранее сообщалось, что 18 августа ВСУ ударили по нефтебазе в Ростовской области, спровоцировав возгорание цистерн с дизельным топливом. Пожар не удалось потушить до сих пор.
https://1prime.ru/20240820/pozhar-850999618.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83628/69/836286940_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_bf713b106dd454728f11d1c7e1281e0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
ВС России нанесли удар по нефтехранилищу, откуда ВСУ получали топливо
Лебедев: удар нанесен по нефтехранилищу, откуда ВСУ снабжали топливом фронт
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда Вооруженные силы Украины получали топливо. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище "Тернопольнефтепродукт" возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум", - рассказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, удар произошел во время заполнения железнодорожных цистерн. Пожар не удалось ликвидировать до сих пор, наблюдается небольшая детонация. Также отмечается, что российские войска ударили по местам дислокации силовиков и иностранных наемников в пригороде Киева.
Ранее сообщалось, что 18 августа ВСУ ударили по нефтебазе в Ростовской области, спровоцировав возгорание цистерн с дизельным топливом. Пожар не удалось потушить до сих пор.
Нефтебаза в Пролетарске горит на площади десять тысяч "квадратов"