https://1prime.ru/20240820/neftekhranilische-850999967.html

ВС России нанесли удар по нефтехранилищу, откуда ВСУ получали топливо

ВС России нанесли удар по нефтехранилищу, откуда ВСУ получали топливо - 20.08.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар по нефтехранилищу, откуда ВСУ получали топливо

Вооруженные силы России нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда Вооруженные силы Украины получали топливо. Об этом агентству РИА Новости сообщил... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T10:48+0300

2024-08-20T10:48+0300

2024-08-20T11:06+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда Вооруженные силы Украины получали топливо. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище "Тернопольнефтепродукт" возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум", - рассказал собеседник агентства.По словам Лебедева, удар произошел во время заполнения железнодорожных цистерн. Пожар не удалось ликвидировать до сих пор, наблюдается небольшая детонация. Также отмечается, что российские войска ударили по местам дислокации силовиков и иностранных наемников в пригороде Киева.Ранее сообщалось, что 18 августа ВСУ ударили по нефтебазе в Ростовской области, спровоцировав возгорание цистерн с дизельным топливом. Пожар не удалось потушить до сих пор.

https://1prime.ru/20240820/pozhar-850999618.html

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россия, всу