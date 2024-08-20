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ВС России нанесли удар по нефтехранилищу, откуда ВСУ получали топливо - 20.08.2024, ПРАЙМ
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ВС России нанесли удар по нефтехранилищу, откуда ВСУ получали топливо
ВС России нанесли удар по нефтехранилищу, откуда ВСУ получали топливо - 20.08.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по нефтехранилищу, откуда ВСУ получали топливо
Вооруженные силы России нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда Вооруженные силы Украины получали топливо. Об этом агентству РИА Новости сообщил... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:48+0300
2024-08-20T11:06+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда Вооруженные силы Украины получали топливо. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище "Тернопольнефтепродукт" возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум", - рассказал собеседник агентства.По словам Лебедева, удар произошел во время заполнения железнодорожных цистерн. Пожар не удалось ликвидировать до сих пор, наблюдается небольшая детонация. Также отмечается, что российские войска ударили по местам дислокации силовиков и иностранных наемников в пригороде Киева.Ранее сообщалось, что 18 августа ВСУ ударили по нефтебазе в Ростовской области, спровоцировав возгорание цистерн с дизельным топливом. Пожар не удалось потушить до сих пор.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
10:48 20.08.2024 (обновлено: 11:06 20.08.2024)
 
ВС России нанесли удар по нефтехранилищу, откуда ВСУ получали топливо

Лебедев: удар нанесен по нефтехранилищу, откуда ВСУ снабжали топливом фронт

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦистерны на нефтебазе
Цистерны на нефтебазе - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, откуда Вооруженные силы Украины получали топливо. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище "Тернопольнефтепродукт" возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум", - рассказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, удар произошел во время заполнения железнодорожных цистерн. Пожар не удалось ликвидировать до сих пор, наблюдается небольшая детонация. Также отмечается, что российские войска ударили по местам дислокации силовиков и иностранных наемников в пригороде Киева.
Ранее сообщалось, что 18 августа ВСУ ударили по нефтебазе в Ростовской области, спровоцировав возгорание цистерн с дизельным топливом. Пожар не удалось потушить до сих пор.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУ
 
 
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