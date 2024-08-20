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"Западные ворота Донбасса": оборона ВСУ в районе Покровска трещит по швам - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Западные ворота Донбасса": оборона ВСУ в районе Покровска трещит по швам
"Западные ворота Донбасса": оборона ВСУ в районе Покровска трещит по швам - 20.08.2024, ПРАЙМ
"Западные ворота Донбасса": оборона ВСУ в районе Покровска трещит по швам
Взятие Покровска станет крупнейшим тактическим достижением ВС РФ на текущий момент. Именно благодаря этому прорыву российские войска получат доступ на север и... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T09:43+0300
2024-08-20T09:43+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Взятие Покровска станет крупнейшим тактическим достижением ВС РФ на текущий момент. Именно благодаря этому прорыву российские войска получат доступ на север и на запад в обход украинских укреплений, сообщает чешское издание Forum24.Российские подразделения продолжают свое продвижение на покровском направлении, несмотря на массированную атаку ВСУ приграничных территорий России. В самый острый момент ВС РФ были вынуждены перебросить часть своих ресурсов на защиту Курской области, однако, как отметили в американском Институте изучения войны, "самый горячий участок фронта пока не остыл".Спустя неделю после беспрецедентной атаки украинских подразделений российские войска смогли создать "самую напряженную ситуацию" на фронте. Со временем ситуация для Киева только ухудшается.Автор статьи подчеркивает, что череда успехов в боях позволила ВС РФ практически вплотную подойти к Покровску, который остается одной из ключевых стратегических позиций для обеих сторон. Этот город является транспортным узлом, через который происходит снабжение украинских подразделений ресурсами. Военные эксперты сходятся во мнении, что у Киева может не хватить сил и техники, чтобы остановить наступление."Если Покровск действительно падет, то после взятия Авдеевки это будет крупнейшая стратегическая удача нынешнего российского наступления. &lt;...&gt; После взятия города русские смогут прорваться с механизированными силами на север и обойти все украинские укрепления в ДНР", — считает автор.Полный текст читайте на ИноСМИ
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всу, россия, украина, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА, ВС РФ
09:43 20.08.2024
 
"Западные ворота Донбасса": оборона ВСУ в районе Покровска трещит по швам

Forum24: освобождение Покровска позволит русским обойти все укрепления ВСУ в ДНР

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Взятие Покровска станет крупнейшим тактическим достижением ВС РФ на текущий момент. Именно благодаря этому прорыву российские войска получат доступ на север и на запад в обход украинских укреплений, сообщает чешское издание Forum24.
Российские подразделения продолжают свое продвижение на покровском направлении, несмотря на массированную атаку ВСУ приграничных территорий России. В самый острый момент ВС РФ были вынуждены перебросить часть своих ресурсов на защиту Курской области, однако, как отметили в американском Институте изучения войны, "самый горячий участок фронта пока не остыл".
Спустя неделю после беспрецедентной атаки украинских подразделений российские войска смогли создать "самую напряженную ситуацию" на фронте. Со временем ситуация для Киева только ухудшается.
Автор статьи подчеркивает, что череда успехов в боях позволила ВС РФ практически вплотную подойти к Покровску, который остается одной из ключевых стратегических позиций для обеих сторон. Этот город является транспортным узлом, через который происходит снабжение украинских подразделений ресурсами. Военные эксперты сходятся во мнении, что у Киева может не хватить сил и техники, чтобы остановить наступление.
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"Если Покровск действительно падет, то после взятия Авдеевки это будет крупнейшая стратегическая удача нынешнего российского наступления. <...> После взятия города русские смогут прорваться с механизированными силами на север и обойти все украинские укрепления в ДНР", — считает автор.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеВСУРОССИЯУКРАИНАВС РФ
 
 
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