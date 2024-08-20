https://1prime.ru/20240820/oborona-850997157.html

"Западные ворота Донбасса": оборона ВСУ в районе Покровска трещит по швам

"Западные ворота Донбасса": оборона ВСУ в районе Покровска трещит по швам - 20.08.2024, ПРАЙМ

"Западные ворота Донбасса": оборона ВСУ в районе Покровска трещит по швам

Взятие Покровска станет крупнейшим тактическим достижением ВС РФ на текущий момент. Именно благодаря этому прорыву российские войска получат доступ на север и... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T09:43+0300

2024-08-20T09:43+0300

2024-08-20T09:43+0300

спецоперация на украине

всу

россия

украина

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Взятие Покровска станет крупнейшим тактическим достижением ВС РФ на текущий момент. Именно благодаря этому прорыву российские войска получат доступ на север и на запад в обход украинских укреплений, сообщает чешское издание Forum24.Российские подразделения продолжают свое продвижение на покровском направлении, несмотря на массированную атаку ВСУ приграничных территорий России. В самый острый момент ВС РФ были вынуждены перебросить часть своих ресурсов на защиту Курской области, однако, как отметили в американском Институте изучения войны, "самый горячий участок фронта пока не остыл".Спустя неделю после беспрецедентной атаки украинских подразделений российские войска смогли создать "самую напряженную ситуацию" на фронте. Со временем ситуация для Киева только ухудшается.Автор статьи подчеркивает, что череда успехов в боях позволила ВС РФ практически вплотную подойти к Покровску, который остается одной из ключевых стратегических позиций для обеих сторон. Этот город является транспортным узлом, через который происходит снабжение украинских подразделений ресурсами. Военные эксперты сходятся во мнении, что у Киева может не хватить сил и техники, чтобы остановить наступление."Если Покровск действительно падет, то после взятия Авдеевки это будет крупнейшая стратегическая удача нынешнего российского наступления. <...> После взятия города русские смогут прорваться с механизированными силами на север и обойти все украинские укрепления в ДНР", — считает автор.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240820/bvyden-850995667.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, россия, украина, вс рф