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"Скудные ресурсы". В США сообщили об ухудшении положения ВСУ в ДНР

"Скудные ресурсы". В США сообщили об ухудшении положения ВСУ в ДНР - 20.08.2024, ПРАЙМ

"Скудные ресурсы". В США сообщили об ухудшении положения ВСУ в ДНР

Положение Вооруженых сил Украины в ДНР ухудшилось из-за отвлечения ресурсов на наступление на Курскую область, передает Financial Times. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T10:03+0300

2024-08-20T10:03+0300

2024-08-20T10:03+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Положение Вооруженых сил Украины в ДНР ухудшилось из-за отвлечения ресурсов на наступление на Курскую область, передает Financial Times."Один украинский командир артиллерийской бригады... заявил... что одна из причин российского продвижения заключается в том, что Киев направляет свои скудные ресурсы на север", - говорится в публикации издания.Отмечается, что украинские военнослужащие вынуждены экономить расход боеприпасов. Кроме того, в атаке на Курскую область задействованы не менее 20 подразделений ВСУ.Ранее сообщалось, что российские войска освободили село Нью-Йорк в ДНР, в результате чего украинские боевики отступили.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

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