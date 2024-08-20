Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику - 20.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240820/pribyl-850998470.html
"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику
"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику - 20.08.2024, ПРАЙМ
"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику
"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой будет направлять на выплату акционерам до 30% чистой прибыли по МСФО за год, при этом... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:15+0300
2024-08-20T10:21+0300
дивиденды
чистая прибыль
т-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/33/841293302_0:273:3074:2002_1920x0_80_0_0_cf13fbcce822fd2ff22670d8c2fa28ce.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой будет направлять на выплату акционерам до 30% чистой прибыли по МСФО за год, при этом выплату планируется проводить каждый квартал, говорится в сообщении компании."Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, группа будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала", - говорится в отчетности компании по МСФО за второй квартал."ТКС Холдинг" был создан при перерегистрации кипрской TCS Group на остров Русский. Предшественница холдинга TCS Group временно отказалась от выплаты дивидендов в марте 2021 года, ее дивидендная политика предусматривала распределение до 30% прибыли по МСФО за квартал.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/33/841293302_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_f2cd6653c57856d2ef09ae785409bb0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дивиденды, чистая прибыль, т-банк
дивиденды, чистая прибыль, Т-Банк
10:15 20.08.2024 (обновлено: 10:21 20.08.2024)
 
"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику

"ТКС Холдинг" будет направлять на выплату акционерам до 30% чистой прибыли

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУ цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой будет направлять на выплату акционерам до 30% чистой прибыли по МСФО за год, при этом выплату планируется проводить каждый квартал, говорится в сообщении компании.
"Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, группа будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала", - говорится в отчетности компании по МСФО за второй квартал.
"ТКС Холдинг" был создан при перерегистрации кипрской TCS Group на остров Русский. Предшественница холдинга TCS Group временно отказалась от выплаты дивидендов в марте 2021 года, ее дивидендная политика предусматривала распределение до 30% прибыли по МСФО за квартал.
 
дивидендычистая прибыльТ-Банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала