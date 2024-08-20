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"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику
"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику - 20.08.2024, ПРАЙМ
"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику
"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой будет направлять на выплату акционерам до 30% чистой прибыли по МСФО за год, при этом... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:15+0300
2024-08-20T10:15+0300
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дивиденды
чистая прибыль
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой будет направлять на выплату акционерам до 30% чистой прибыли по МСФО за год, при этом выплату планируется проводить каждый квартал, говорится в сообщении компании."Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, группа будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала", - говорится в отчетности компании по МСФО за второй квартал."ТКС Холдинг" был создан при перерегистрации кипрской TCS Group на остров Русский. Предшественница холдинга TCS Group временно отказалась от выплаты дивидендов в марте 2021 года, ее дивидендная политика предусматривала распределение до 30% прибыли по МСФО за квартал.
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дивиденды, чистая прибыль, т-банк
дивиденды, чистая прибыль, Т-Банк
"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику
"ТКС Холдинг" будет направлять на выплату акционерам до 30% чистой прибыли
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой будет направлять на выплату акционерам до 30% чистой прибыли по МСФО за год, при этом выплату планируется проводить каждый квартал, говорится в сообщении компании.
"Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, группа будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала", - говорится в отчетности компании по МСФО за второй квартал.
"ТКС Холдинг" был создан при перерегистрации кипрской TCS Group на остров Русский. Предшественница холдинга TCS Group временно отказалась от выплаты дивидендов в марте 2021 года, ее дивидендная политика предусматривала распределение до 30% прибыли по МСФО за квартал.