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"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику

"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику - 20.08.2024, ПРАЙМ

"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику

"ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой будет направлять на выплату акционерам до 30% чистой прибыли по МСФО за год, при этом... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T10:15+0300

2024-08-20T10:15+0300

2024-08-20T10:21+0300

дивиденды

чистая прибыль

т-банк

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "ТКС Холдинг" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой будет направлять на выплату акционерам до 30% чистой прибыли по МСФО за год, при этом выплату планируется проводить каждый квартал, говорится в сообщении компании."Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, группа будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала", - говорится в отчетности компании по МСФО за второй квартал."ТКС Холдинг" был создан при перерегистрации кипрской TCS Group на остров Русский. Предшественница холдинга TCS Group временно отказалась от выплаты дивидендов в марте 2021 года, ее дивидендная политика предусматривала распределение до 30% прибыли по МСФО за квартал.

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дивиденды, чистая прибыль, т-банк