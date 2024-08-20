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"ТКС Холдинг" увеличил чистую прибыль во втором квартале на 15%
"ТКС Холдинг" увеличил чистую прибыль во втором квартале на 15% - 20.08.2024, ПРАЙМ
"ТКС Холдинг" увеличил чистую прибыль во втором квартале на 15%
"ТКС Холдинг" заработал чистую прибыль за II квартал по МСФО в размере 23,5 миллиарда рублей, что на 15% выше, чем год назад, следует из материалов группы. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:20+0300
2024-08-20T10:20+0300
2024-08-20T10:49+0300
т-банк
чистая прибыль
экономика
доход
выручка
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "ТКС Холдинг" заработал чистую прибыль за II квартал по МСФО в размере 23,5 миллиарда рублей, что на 15% выше, чем год назад, следует из материалов группы. "Чистая прибыль за II квартал составила 23,5 млрд руб. (в II квартале 2023 г. - 20,4 млрд руб.)", - говорится в релизе"Несмотря на внешние факторы в виде растущих рыночных процентных ставок и ужесточения регулирования Банком России рынка кредитования, мы сохраняем свой прогноз по росту чистой прибыли на год больше 30%", - приводятся в сообщении слова главы Т-Банка Станислава Близнюка."Во II квартале чистый кредитный портфель Т-Банка увеличился на 9% по сравнению с предыдущим кварталом - до 1,2 трлн руб. Объем привлеченных средств клиентов вырос за этот же период на 23% - до 2,3 трлн руб. Это еще раз демонстрирует нашу высокую надежность в глазах клиентов и их доверие", - сказал Близнюк.Во втором квартале общая выручка группы выросла на 72% к предыдущему году и составила 193,4 миллиарда рублей (во втором квартале 2023 года - 112,3 миллиарда). Валовый процентный доход увеличился на 95% к предыдущему году, до 132,6 миллиарда (во втором квартале прошлого года - 67,9 миллиарда) за счет роста кредитного портфеля и расширения операций на денежном рынке.Объем кредитного портфеля группы за вычетом резервов увеличился на 52% по сравнению с предыдущим годом, до 1,19 триллиона рублей (на 30 июня 2023 года - 784 миллиарда). Общий (валовый) объем кредитного портфеля группы также вырос на 49%, до 1,368 триллиона рублей (на 30 июня 2023 года - 920 миллиардов).Во втором квартале процентные расходы увеличились в 4 раза к предыдущему году и составили 52,5 миллиарда рублей (годом ранее - 13,1 миллиарда). Стоимость фондирования увеличилась с 3,9% во втором квартале 2023 года до 9,7% во втором квартале 2024 года вслед за ростом процентных ставок год к году.Чистый процентный доход во втором квартале вырос на 45% к предыдущему году и составил 77,7 миллиарда рублей (во втором квартале 2023 года - 53,5 миллиарда).Комиссионные доходы увеличились на 39% к предыдущему году, составив 42,2 миллиарда рублей (во втором квартале 2023 года - 30,2 миллиарда). Чистые комиссионные доходы выросли на 45%, до 24 миллиардов рублей (во втором квартале 2023 года - 16,6 миллиарда).
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т-банк, чистая прибыль, доход, выручка
Т-Банк, чистая прибыль, Экономика, ДОХОД, выручка
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "ТКС Холдинг" заработал чистую прибыль за II квартал по МСФО в размере 23,5 миллиарда рублей, что на 15% выше, чем год назад, следует из материалов группы.
"Чистая прибыль за II квартал составила 23,5 млрд руб. (в II квартале 2023 г. - 20,4 млрд руб.)", - говорится в релизе
"Несмотря на внешние факторы в виде растущих рыночных процентных ставок и ужесточения регулирования Банком России рынка кредитования, мы сохраняем свой прогноз по росту чистой прибыли на год больше 30%", - приводятся в сообщении слова главы Т-Банка Станислава Близнюка.
"Во II квартале чистый кредитный портфель Т-Банка увеличился на 9% по сравнению с предыдущим кварталом - до 1,2 трлн руб. Объем привлеченных средств клиентов вырос за этот же период на 23% - до 2,3 трлн руб. Это еще раз демонстрирует нашу высокую надежность в глазах клиентов и их доверие", - сказал Близнюк.
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Во втором квартале общая выручка группы выросла на 72% к предыдущему году и составила 193,4 миллиарда рублей (во втором квартале 2023 года - 112,3 миллиарда). Валовый процентный доход увеличился на 95% к предыдущему году, до 132,6 миллиарда (во втором квартале прошлого года - 67,9 миллиарда) за счет роста кредитного портфеля и расширения операций на денежном рынке.
Объем кредитного портфеля группы за вычетом резервов увеличился на 52% по сравнению с предыдущим годом, до 1,19 триллиона рублей (на 30 июня 2023 года - 784 миллиарда). Общий (валовый) объем кредитного портфеля группы также вырос на 49%, до 1,368 триллиона рублей (на 30 июня 2023 года - 920 миллиардов).
Во втором квартале процентные расходы увеличились в 4 раза к предыдущему году и составили 52,5 миллиарда рублей (годом ранее - 13,1 миллиарда). Стоимость фондирования увеличилась с 3,9% во втором квартале 2023 года до 9,7% во втором квартале 2024 года вслед за ростом процентных ставок год к году.
Чистый процентный доход во втором квартале вырос на 45% к предыдущему году и составил 77,7 миллиарда рублей (во втором квартале 2023 года - 53,5 миллиарда).
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Комиссионные доходы увеличились на 39% к предыдущему году, составив 42,2 миллиарда рублей (во втором квартале 2023 года - 30,2 миллиарда). Чистые комиссионные доходы выросли на 45%, до 24 миллиардов рублей (во втором квартале 2023 года - 16,6 миллиарда).