https://1prime.ru/20240820/rezervy-851015045.html

"Это провал": стало известно о грубом просчете ВСУ

"Это провал": стало известно о грубом просчете ВСУ - 20.08.2024, ПРАЙМ

"Это провал": стало известно о грубом просчете ВСУ

В ходе противодействия атаке ВСУ на приграничные территории Россия уничтожила большое количество резервов украинской стороны. При этом ВС РФ смогли ответить на... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T17:23+0300

2024-08-20T17:23+0300

2024-08-20T17:23+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В ходе противодействия атаке ВСУ на приграничные территории Россия уничтожила большое количество резервов украинской стороны. При этом ВС РФ смогли ответить на наступление без остановки продвижения по другим направлениям, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Грубые просчеты в логистике, снабжении и планировании привели к уничтожению крупной части украинских резервов. Между тем, заявленная цель по отвлечению российских войск похоже, провалилась", — заключил он.Журналист считает, что в условиях отражения атаки российские войска смогли не только сохранить свои позиции, но и приумножить успехи на фронте. Боуз подчеркнул, что Москва имеет в распоряжении достаточно ресурсов для отражения любого наступления ВСУ. Положение же Киева остается очень неустойчивым из-за приближающихся холодов.

https://1prime.ru/20240820/kiev-851014002.html

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всу, украина, россия