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Курс рубля перешел к укреплению к юаню на Московской бирже
Курс рубля перешел к укреплению к юаню на Московской бирже - 20.08.2024, ПРАЙМ
Курс рубля перешел к укреплению к юаню на Московской бирже
Курс рубля переходит к росту в первые часы торговой сессии вторника, китайская валюта дешевеет до 12,09 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:06+0300
2024-08-20T12:06+0300
2024-08-20T12:07+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс рубля переходит к росту в первые часы торговой сессии вторника, китайская валюта дешевеет до 12,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.55 мск снижается на 1 копейку, до 12,09 рубля. Сентябрьский фьючерс марки Brent в то же время дешевеет на 0,63% - до 77,17 доллара за баррель. "Ситуацию на рынке квалифицируем как относительно спокойную: юань сейчас находится на максимумах с июня, и может оставаться выше 12 рублей в отсутствие активизации экспортеров, - допускаем тяготение курса к сдержанному росту... К концу недели по-прежнему склонны ждать смены динамики и возврата юаня "под" 12 рублей - на первый план выйдет подготовка экспортеров к налогам", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Ситуация на валютном и нефтяном рынках остается сложной, с преобладанием факторов давления на цены, но с сохранением потенциала для их поддержки в краткосрочной перспективе, считает Владислав Антонов из Bit River. А трейдеры могут воздержаться от активных действий в ожидании публикации протоколов заседания FOMC в среду и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, которые могут внести ясность в дальнейшую динамику доллара и, как следствие, повлиять на курс рубля и цены на нефть.
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рубль, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, рубль, юань
Курс рубля перешел к укреплению к юаню на Московской бирже
Курс рубля переходит к росту, китайская валюта дешевеет до 12,09 рубля
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс рубля переходит к росту в первые часы торговой сессии вторника, китайская валюта дешевеет до 12,09 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.55 мск снижается на 1 копейку, до 12,09 рубля.
Сентябрьский фьючерс марки Brent в то же время дешевеет на 0,63% - до 77,17 доллара за баррель.
"Ситуацию на рынке квалифицируем как относительно спокойную: юань сейчас находится на максимумах с июня, и может оставаться выше 12 рублей в отсутствие активизации экспортеров, - допускаем тяготение курса к сдержанному росту... К концу недели по-прежнему склонны ждать смены динамики и возврата юаня "под" 12 рублей - на первый план выйдет подготовка экспортеров к налогам", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Ситуация на валютном и нефтяном рынках остается сложной, с преобладанием факторов давления на цены, но с сохранением потенциала для их поддержки в краткосрочной перспективе, считает Владислав Антонов из Bit River. А трейдеры могут воздержаться от активных действий в ожидании публикации протоколов заседания FOMC в среду и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, которые могут внести ясность в дальнейшую динамику доллара и, как следствие, повлиять на курс рубля и цены на нефть.