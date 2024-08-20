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В МИД нашли подтверждение участия США в атаке ВСУ на Курскую область

В МИД нашли подтверждение участия США в атаке ВСУ на Курскую область - 20.08.2024, ПРАЙМ

В МИД нашли подтверждение участия США в атаке ВСУ на Курскую область

Непосредственное участие ЧВК из Штатов на стороне украинских военных в ходе вторжения на российские приграничные территории подтверждает вовлеченность... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T15:52+0300

2024-08-20T15:52+0300

2024-08-20T15:57+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Непосредственное участие ЧВК из Штатов на стороне украинских военных в ходе вторжения на российские приграничные территории подтверждает вовлеченность Вашингтона как непосредственного участника конфликта, резюмировали в российском МИДВ ведомстве также подчеркнули, что вызванной в МИД временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был объявлен проест в связи с выявленными доказательствами участия американской ЧВК в атаке на стороне Киева. "Подчеркнуто, что подобные действия, идущие вразрез с утверждениями администрации Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлеченность США, как непосредственного участника конфликта, в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского", - заключили в МИД.Также было отмечено, что по результатам нападению будут проведены расследования с последующим вынесением наказания всем причастным. В министерстве подчеркнули, что иностранные наемники и "специалисты", которые незаконно пересекают российскую границу, автоматически становятся законной целью для ВС РФ.

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