Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД нашли подтверждение участия США в атаке ВСУ на Курскую область - 20.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240820/ssha-851011341.html
В МИД нашли подтверждение участия США в атаке ВСУ на Курскую область
В МИД нашли подтверждение участия США в атаке ВСУ на Курскую область - 20.08.2024, ПРАЙМ
В МИД нашли подтверждение участия США в атаке ВСУ на Курскую область
Непосредственное участие ЧВК из Штатов на стороне украинских военных в ходе вторжения на российские приграничные территории подтверждает вовлеченность... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T15:52+0300
2024-08-20T15:57+0300
спецоперация на украине
всу
сша
украина
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Непосредственное участие ЧВК из Штатов на стороне украинских военных в ходе вторжения на российские приграничные территории подтверждает вовлеченность Вашингтона как непосредственного участника конфликта, резюмировали в российском МИДВ ведомстве также подчеркнули, что вызванной в МИД временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был объявлен проест в связи с выявленными доказательствами участия американской ЧВК в атаке на стороне Киева. "Подчеркнуто, что подобные действия, идущие вразрез с утверждениями администрации Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлеченность США, как непосредственного участника конфликта, в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского", - заключили в МИД.Также было отмечено, что по результатам нападению будут проведены расследования с последующим вынесением наказания всем причастным. В министерстве подчеркнули, что иностранные наемники и "специалисты", которые незаконно пересекают российскую границу, автоматически становятся законной целью для ВС РФ.
https://1prime.ru/20240820/tank-851011092.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, сша, украина, мид рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, США, УКРАИНА, МИД РФ
15:52 20.08.2024 (обновлено: 15:57 20.08.2024)
 
В МИД нашли подтверждение участия США в атаке ВСУ на Курскую область

МИД РФ: участие ЧВК из США во вторжении в Курскую область доказывает вовлеченность США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Непосредственное участие ЧВК из Штатов на стороне украинских военных в ходе вторжения на российские приграничные территории подтверждает вовлеченность Вашингтона как непосредственного участника конфликта, резюмировали в российском МИД
В ведомстве также подчеркнули, что вызванной в МИД временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был объявлен проест в связи с выявленными доказательствами участия американской ЧВК в атаке на стороне Киева.
"Подчеркнуто, что подобные действия, идущие вразрез с утверждениями администрации Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлеченность США, как непосредственного участника конфликта, в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского", - заключили в МИД.
Также было отмечено, что по результатам нападению будут проведены расследования с последующим вынесением наказания всем причастным. В министерстве подчеркнули, что иностранные наемники и "специалисты", которые незаконно пересекают российскую границу, автоматически становятся законной целью для ВС РФ.
Танк-черепаха. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
Советское чудо-оружие: в СССР разработали танк на случай ядерной войны
15:38
 
Спецоперация на УкраинеВСУСШАУКРАИНАМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала