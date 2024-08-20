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Стоп-слова, которые нельзя говорить незнакомцам по телефону
Стоп-слова, которые нельзя говорить незнакомцам по телефону - 20.08.2024, ПРАЙМ
Стоп-слова, которые нельзя говорить незнакомцам по телефону
Общение с незнакомцами по телефону лучше сократить до минимума, а если есть подозрения - и вовсе прервать. При этом стоит помнить, что есть слова, которые в... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T02:02+0300
2024-08-20T02:02+0300
2024-08-20T02:02+0300
мошенничество
юрист
мошенничество
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Общение с незнакомцами по телефону лучше сократить до минимума, а если есть подозрения - и вовсе прервать. При этом стоит помнить, что есть слова, которые в телефонном разговоре использовать вообще нельзя, рассказал агентству “Прайм" преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия" Антон Палюлин.Прежде всего, это слова "да" и "нет". Лучше говорить "алло" или "слушаю вас". "Мошенники могут записать формы согласия и отказа и с их помощью производить действия от имени жертвы", - предупреждает юрист. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ последнее время при помощи нейросетей мошенники получили возможность генерировать голос собеседника и звонить его родственникам или подчиненным с требованиями или мольбой срочно перевести деньги по указанному счету. Наиболее продвинутые даже генерируют видеообраз человека, чтобы связаться с жертвой по видеосвязи. На такие звонки тоже не стоит реагировать - положите трубку и свяжитесь с человеком сами.Ни в коем случае не называйте реквизиты банковской карты, советует юрист. Ее номер можно узнать, а вот период действия, cvc или PIN-код злоумышленники будут выяснять лично. Новая карта выдается пользователю в запечатанном конверте, и даже сотрудники банка не могут узнать эти сведения самостоятельно.Прервите разговор, если есть подозрения, что звонят не из банка. Банк не звонит клиентам по вопросам операций и тем более не выясняет у них реквизиты банковских счетов, персональные и конфиденциальные данные.Также не звонят по телефону из правоохранительных органов, напоминает Палюлин. У следствия, как правило, нет ни времени, ни желания на такие беседы. Органам дознания и следствия требуется провести формальные действия для того, чтобы выполнить требования УПК."Правильным ответом в том случае, если вам звонит грозный "полковник", будет попросить его прислать повестку (согласно ст. 188 Уголовно-процессуального кодекса РФ, повестка – единственный надлежащий способ вызова на допрос) по адресу регистрации и повесить трубку", - говорит юрист.Мошенник с удовольствием встретится с вами прямо у подъезда Управления внутренних дел, чтобы забрать деньги или банковскую карту. Но в практике бывали и случаи, когда мошенники обманывали посетителя УВД прямо в коридорах здания. И конечно, сохраняйте спокойствие. "Даже если мошенники уверяют, что с вашего счёта списываются деньги, — прервите разговор и позвоните в банк по известному вам номеру, чтобы убедиться, что всё в порядке. Не звоните по номерам, представленным собеседником", - заключил Палюлин.
https://1prime.ru/20240815/sberbank-850901407.html
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юрист, мошенничество, эксклюзив
Мошенничество, юрист, мошенничество, Эксклюзив
Стоп-слова, которые нельзя говорить незнакомцам по телефону
Юрист Палюлин назвал стоп-слова в общении с незнакомцем по телефону
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Общение с незнакомцами по телефону лучше сократить до минимума, а если есть подозрения - и вовсе прервать. При этом стоит помнить, что есть слова, которые в телефонном разговоре использовать вообще нельзя, рассказал агентству “Прайм" преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия" Антон Палюлин.
Прежде всего, это слова "да" и "нет". Лучше говорить "алло" или "слушаю вас". "Мошенники могут записать формы согласия и отказа и с их помощью производить действия от имени жертвы", - предупреждает юрист.
В последнее время при помощи нейросетей мошенники получили возможность генерировать голос собеседника и звонить его родственникам или подчиненным с требованиями или мольбой срочно перевести деньги по указанному счету. Наиболее продвинутые даже генерируют видеообраз человека, чтобы связаться с жертвой по видеосвязи. На такие звонки тоже не стоит реагировать - положите трубку и свяжитесь с человеком сами.
Ни в коем случае не называйте реквизиты банковской карты, советует юрист. Ее номер можно узнать, а вот период действия, cvc или PIN-код злоумышленники будут выяснять лично. Новая карта выдается пользователю в запечатанном конверте, и даже сотрудники банка не могут узнать эти сведения самостоятельно.
Прервите разговор, если есть подозрения, что звонят не из банка. Банк не звонит клиентам по вопросам операций и тем более не выясняет у них реквизиты банковских счетов, персональные и конфиденциальные данные.
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Также не звонят по телефону из правоохранительных органов, напоминает Палюлин. У следствия, как правило, нет ни времени, ни желания на такие беседы. Органам дознания и следствия требуется провести формальные действия для того, чтобы выполнить требования УПК.
"Правильным ответом в том случае, если вам звонит грозный "полковник", будет попросить его прислать повестку (согласно ст. 188 Уголовно-процессуального кодекса РФ, повестка – единственный надлежащий способ вызова на допрос) по адресу регистрации и повесить трубку", - говорит юрист.
Мошенник с удовольствием встретится с вами прямо у подъезда Управления внутренних дел, чтобы забрать деньги или банковскую карту. Но в практике бывали и случаи, когда мошенники обманывали посетителя УВД прямо в коридорах здания.
И конечно, сохраняйте спокойствие. "Даже если мошенники уверяют, что с вашего счёта списываются деньги, — прервите разговор и позвоните в банк по известному вам номеру, чтобы убедиться, что всё в порядке. Не звоните по номерам, представленным собеседником", - заключил Палюлин.
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