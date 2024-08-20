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Очередное фейковое приложение Т-Банка появилось в App Store

Очередное фейковое приложение Т-Банка появилось в App Store - 20.08.2024, ПРАЙМ

Очередное фейковое приложение Т-Банка появилось в App Store

Очередное мошенническое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T14:11+0300

2024-08-20T14:11+0300

2024-08-20T14:11+0300

россия

т-банк

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Очередное мошенническое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости. В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Т-Банк: Wishlist Tracker" и со схожей символикой банка: стилизованным изображением буквы "Т" на желтом фоне. Также под названием приложения изображена надпись "Т Банк" и указано "Официальное приложение". "Сейчас приложение нельзя скачать из App Store. Вместо него можно пользоваться личным кабинетом на сайте. Либо к вам может приехать и установить приложение наш представитель. Это бесплатно", - сообщил корреспонденту автоматический помощник в службе поддержки Т-Банка по вопросу, можно ли скачивать настоящее приложение на IPhone. В конце июля уже сообщалось о появлении в App Store фейкового приложения под названием "Т-Банк: ProjectFlow" и со схожей символикой банка: изображением буквы "Т" на желтом фоне. Кроме того, в апреле сообщалось о появлении мошеннического приложения "Тинькофф". Как тогда указало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, приложение к банку отношения не имело, ведомство предупреждало, что оно похищало личные данные и имело накрученные оценки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, т-банк, app store