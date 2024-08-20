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"М.Видео-Эльдорадо" зафиксировала цены более чем на 40 групп товаров
"М.Видео-Эльдорадо" зафиксировала цены более чем на 40 групп товаров - 20.08.2024, ПРАЙМ
"М.Видео-Эльдорадо" зафиксировала цены более чем на 40 групп товаров
Торговая сеть "М.Видео-Эльдорадо" по просьбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России зафиксировал цены более чем на 40 групп товаров электроники и... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:04+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Торговая сеть "М.Видео-Эльдорадо" по просьбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России зафиксировал цены более чем на 40 групп товаров электроники и бытовой техники в преддверии нового учебного года, сообщила служба. "М.Видео-Эльдорадо" в преддверии нового учебного года зафиксировал цены более чем на 40 групп товаров. Инициатива реализована в рамках совместной программы с ФАС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что предельные цены на отдельные позиции электроники и бытовой техники будут ограничены с 20 августа по 30 сентября. Для фиксации были выбраны минимальные значения цен на товары за период с 1 по 18 августа 2024 года. Отмечается, что группа оставляет за собой право устанавливать цены еще ниже и возвращать их до уровня фиксации в зависимости от спроса. Там рассказали, что к продукции с ограниченными ценами в том числе относятся смартфоны, планшеты, телевизоры, а также холодильники, пылесосы, мясорубки, приборы для стрижки и укладки волос. Там напомнили, что сеть уже третий год берет на себя добровольные обязательства по ограничению цен на бытовую технику и электронику. По мнению ведомства, такая практика окажет положительное влияние на рынок и позволит повысить доступность востребованных товаров. ФАС отметила, что проконтролирует соблюдение принятых "М.Видео-Эльдорадо" добровольных обязательств. Ранее ФАС сообщила, что предложила DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" добровольно ограничить цены и наценки на ряд популярных моделей бытовой техники и электроники. Позже торговые сети заявили, что готовы поддержать предложение службы. Так, онлайн-магазин "Ситилинк" заявил, что до 22 сентября снизит цены в среднем на 7% на 160 позиций, в том числе на канцелярию, аксессуары для школы, бытовую технику и электронику. В свою очередь DNS зафиксировал предельные цены на 75 позиций бытовой техники и электроники, в том числе и товары для школы, условия будут действовать до конца сентября в 1233 населенных пунктах с возможностью продления.
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м.видео-эльдорадо, цены, новости компании
М.Видео-Эльдорадо, цены, Новости компании
"М.Видео-Эльдорадо" зафиксировала цены более чем на 40 групп товаров
"М.Видео-Эльдорадо" по просьбе ФАС зафиксировала цены более чем на 40 групп товаров
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Торговая сеть "М.Видео-Эльдорадо" по просьбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России зафиксировал цены более чем на 40 групп товаров электроники и бытовой техники в преддверии нового учебного года, сообщила служба.
"М.Видео-Эльдорадо" в преддверии нового учебного года зафиксировал цены более чем на 40 групп товаров. Инициатива реализована в рамках совместной программы с ФАС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предельные цены на отдельные позиции электроники и бытовой техники будут ограничены с 20 августа по 30 сентября. Для фиксации были выбраны минимальные значения цен на товары за период с 1 по 18 августа 2024 года. Отмечается, что группа оставляет за собой право устанавливать цены еще ниже и возвращать их до уровня фиксации в зависимости от спроса.
Там рассказали, что к продукции с ограниченными ценами в том числе относятся смартфоны, планшеты, телевизоры, а также холодильники, пылесосы, мясорубки, приборы для стрижки и укладки волос. Там напомнили, что сеть уже третий год берет на себя добровольные обязательства по ограничению цен на бытовую технику и электронику.
По мнению ведомства, такая практика окажет положительное влияние на рынок и позволит повысить доступность востребованных товаров. ФАС отметила, что проконтролирует соблюдение принятых "М.Видео-Эльдорадо" добровольных обязательств.
Ранее ФАС сообщила, что предложила DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" добровольно ограничить цены и наценки на ряд популярных моделей бытовой техники и электроники. Позже торговые сети заявили, что готовы поддержать предложение службы.
Так, онлайн-магазин "Ситилинк" заявил, что до 22 сентября снизит цены в среднем на 7% на 160 позиций, в том числе на канцелярию, аксессуары для школы, бытовую технику и электронику. В свою очередь DNS зафиксировал предельные цены на 75 позиций бытовой техники и электроники, в том числе и товары для школы, условия будут действовать до конца сентября в 1233 населенных пунктах с возможностью продления.