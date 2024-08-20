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"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине
"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине - 20.08.2024, ПРАЙМ
"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине
Американское вооружение продемонстрировало свою неэффективность в ходе боевых действий на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T20:05+0300
2024-08-20T20:05+0300
2024-08-20T20:05+0300
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Американское вооружение продемонстрировало свою неэффективность в ходе боевых действий на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.Джонсон отметил, что в ходе конфликта выяснилось, что оборонительная промышленность США создавалась с целью извлечения прибыли, но на деле она не производит систем вооружения, которые были бы проверены в бою и доказали свою эффективность в полевых условиях.По словам эксперта, система HIMARS не оправдала ожиданий при попытках ВСУ нанести урон российским войскам. Аналитик также отметил, что танки Abrams не способны действовать в условиях трясины, которая характерна для украинского театра военных действий.Джонсон заключил, что с точки зрения Запада конфликт движется в неправильном направлении.
https://1prime.ru/20240820/vsu-851015937.html
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украина, конфликт, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, конфликт, ЗАПАД
"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине
Джонсон: американское оружие показало полную неэффективность на Украине
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ.
Американское вооружение продемонстрировало свою неэффективность в ходе боевых действий на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире
YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Джонсон отметил, что в ходе конфликта выяснилось, что оборонительная промышленность США создавалась с целью извлечения прибыли, но на деле она не производит систем вооружения, которые были бы проверены в бою и доказали свою эффективность в полевых условиях.
"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ
По словам эксперта, система HIMARS не оправдала ожиданий при попытках ВСУ нанести урон российским войскам. Аналитик также отметил, что танки Abrams не способны действовать в условиях трясины, которая характерна для украинского театра военных действий.
Джонсон заключил, что с точки зрения Запада конфликт движется в неправильном направлении.