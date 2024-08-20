Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине - 20.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240820/ukraina-851018456.html
"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине
"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине - 20.08.2024, ПРАЙМ
"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине
Американское вооружение продемонстрировало свою неэффективность в ходе боевых действий на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T20:05+0300
2024-08-20T20:05+0300
спецоперация на украине
украина
конфликт
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Американское вооружение продемонстрировало свою неэффективность в ходе боевых действий на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.Джонсон отметил, что в ходе конфликта выяснилось, что оборонительная промышленность США создавалась с целью извлечения прибыли, но на деле она не производит систем вооружения, которые были бы проверены в бою и доказали свою эффективность в полевых условиях.По словам эксперта, система HIMARS не оправдала ожиданий при попытках ВСУ нанести урон российским войскам. Аналитик также отметил, что танки Abrams не способны действовать в условиях трясины, которая характерна для украинского театра военных действий.Джонсон заключил, что с точки зрения Запада конфликт движется в неправильном направлении.
https://1prime.ru/20240820/vsu-851015937.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, конфликт, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, конфликт, ЗАПАД
20:05 20.08.2024
 
"В неправильном направлении". В США признали крупный провал на Украине

Джонсон: американское оружие показало полную неэффективность на Украине

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Американское вооружение продемонстрировало свою неэффективность в ходе боевых действий на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Джонсон отметил, что в ходе конфликта выяснилось, что оборонительная промышленность США создавалась с целью извлечения прибыли, но на деле она не производит систем вооружения, которые были бы проверены в бою и доказали свою эффективность в полевых условиях.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ
17:52
По словам эксперта, система HIMARS не оправдала ожиданий при попытках ВСУ нанести урон российским войскам. Аналитик также отметил, что танки Abrams не способны действовать в условиях трясины, которая характерна для украинского театра военных действий.
Джонсон заключил, что с точки зрения Запада конфликт движется в неправильном направлении.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАконфликтЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала