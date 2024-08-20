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"Новые атаки". Отчаянный шаг ВСУ вызвал испуг на Западе - 20.08.2024, ПРАЙМ
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"Новые атаки". Отчаянный шаг ВСУ вызвал испуг на Западе
"Новые атаки". Отчаянный шаг ВСУ вызвал испуг на Западе - 20.08.2024, ПРАЙМ
"Новые атаки". Отчаянный шаг ВСУ вызвал испуг на Западе
Украинские военные несут большие потери, но продолжают безуспешные попытки атаковать в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T21:36+0300
2024-08-20T21:36+0300
спецоперация на украине
украина
всу
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Украинские военные несут большие потери, но продолжают безуспешные попытки атаковать в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Он отметил, что украинские войска несут большие потери в районе Курской области. Они пытаются атаковать, чтобы прорвать оборону, но пока безуспешно.По словам эксперта, в районе Курской области потери украинской бронетехники особенно велики и вдвое превышают потери на других участках фронта. Однако он назвал это направление наименее стратегически значимым для Киева.Шестого августа формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) проникли на территорию Курской области. Противник был остановлен. По словам начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова, операция завершится полным разгромом украинских военных и выходом на государственную границу.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
21:36 20.08.2024
 
"Новые атаки". Отчаянный шаг ВСУ вызвал испуг на Западе

Меркурис: ВСУ совершают новые атаки в Курской области и несут большие потери

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Украинские военные несут большие потери, но продолжают безуспешные попытки атаковать в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он отметил, что украинские войска несут большие потери в районе Курской области. Они пытаются атаковать, чтобы прорвать оборону, но пока безуспешно.
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20:26
По словам эксперта, в районе Курской области потери украинской бронетехники особенно велики и вдвое превышают потери на других участках фронта. Однако он назвал это направление наименее стратегически значимым для Киева.
Шестого августа формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) проникли на территорию Курской области. Противник был остановлен. По словам начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова, операция завершится полным разгромом украинских военных и выходом на государственную границу.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
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