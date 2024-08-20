https://1prime.ru/20240820/ukraina-851019425.html

"Новые атаки". Отчаянный шаг ВСУ вызвал испуг на Западе

"Новые атаки". Отчаянный шаг ВСУ вызвал испуг на Западе - 20.08.2024, ПРАЙМ

"Новые атаки". Отчаянный шаг ВСУ вызвал испуг на Западе

Украинские военные несут большие потери, но продолжают безуспешные попытки атаковать в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T21:36+0300

2024-08-20T21:36+0300

2024-08-20T21:36+0300

спецоперация на украине

украина

всу

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Украинские военные несут большие потери, но продолжают безуспешные попытки атаковать в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Он отметил, что украинские войска несут большие потери в районе Курской области. Они пытаются атаковать, чтобы прорвать оборону, но пока безуспешно.По словам эксперта, в районе Курской области потери украинской бронетехники особенно велики и вдвое превышают потери на других участках фронта. Однако он назвал это направление наименее стратегически значимым для Киева.Шестого августа формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) проникли на территорию Курской области. Противник был остановлен. По словам начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова, операция завершится полным разгромом украинских военных и выходом на государственную границу.

https://1prime.ru/20240820/naemniki-851018745.html

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украина, всу