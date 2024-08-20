https://1prime.ru/20240820/universaly-851002823.html

В Британии назвали три лучших б/у универсала, которые можно купить в России

В Британии назвали три лучших б/у универсала, которые можно купить в России - 20.08.2024, ПРАЙМ

В Британии назвали три лучших б/у универсала, которые можно купить в России

В рейтинг лучших подержанных универсалов вошли Volkswagen Passat, Ford Focus и BMW 3-Series, передает издание Autonews.ru со ссылкой на данные британского... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T11:52+0300

2024-08-20T11:52+0300

2024-08-20T11:52+0300

россия

авто

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В рейтинг лучших подержанных универсалов вошли Volkswagen Passat, Ford Focus и BMW 3-Series, передает издание Autonews.ru со ссылкой на данные британского портала Whatcar.com.Отмечается, что на первое место британские эксперты поставили Volkswagen Passat с огромным багажником, хорошо продуманным интерьером и надежными двигателями. В России подержанную модель этого авто можно приобрести с пробегом 218 тыс. км за 1,1 миллиона рублей.Ford Focus занял второе место благодаря практичности, хорошей управляемости и комфортной езде. В Москве можно найти этот автомобиль с пробегом в 118 тыс. км. за 1 160 000 рублей.BMW 3-Series замыкает тройку лидеров с мощными двигателями, отличной управляемостью и качественной отделкой салона, хотя объем багажника и цены на модель могут быть некоторыми недостатками. В Москве этот автомобиль можно приобрести за три миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240817/avtozapchasti-850932370.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто