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В Британии назвали три лучших б/у универсала, которые можно купить в России - 20.08.2024, ПРАЙМ
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В Британии назвали три лучших б/у универсала, которые можно купить в России
В Британии назвали три лучших б/у универсала, которые можно купить в России - 20.08.2024, ПРАЙМ
В Британии назвали три лучших б/у универсала, которые можно купить в России
В рейтинг лучших подержанных универсалов вошли Volkswagen Passat, Ford Focus и BMW 3-Series, передает издание Autonews.ru со ссылкой на данные британского... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:52+0300
2024-08-20T11:52+0300
россия
авто
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В рейтинг лучших подержанных универсалов вошли Volkswagen Passat, Ford Focus и BMW 3-Series, передает издание Autonews.ru со ссылкой на данные британского портала Whatcar.com.Отмечается, что на первое место британские эксперты поставили Volkswagen Passat с огромным багажником, хорошо продуманным интерьером и надежными двигателями. В России подержанную модель этого авто можно приобрести с пробегом 218 тыс. км за 1,1 миллиона рублей.Ford Focus занял второе место благодаря практичности, хорошей управляемости и комфортной езде. В Москве можно найти этот автомобиль с пробегом в 118 тыс. км. за 1 160 000 рублей.BMW 3-Series замыкает тройку лидеров с мощными двигателями, отличной управляемостью и качественной отделкой салона, хотя объем багажника и цены на модель могут быть некоторыми недостатками. В Москве этот автомобиль можно приобрести за три миллиона рублей.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:52 20.08.2024
 
В Британии назвали три лучших б/у универсала, которые можно купить в России

Whatcar.com: в рейтинг лучших универсалов вошли Volkswagen Passat и Ford Focus

© Фото : Ford%Ford Focus
%Ford Focus - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© Фото : Ford
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В рейтинг лучших подержанных универсалов вошли Volkswagen Passat, Ford Focus и BMW 3-Series, передает издание Autonews.ru со ссылкой на данные британского портала Whatcar.com.
Отмечается, что на первое место британские эксперты поставили Volkswagen Passat с огромным багажником, хорошо продуманным интерьером и надежными двигателями. В России подержанную модель этого авто можно приобрести с пробегом 218 тыс. км за 1,1 миллиона рублей.
Ford Focus занял второе место благодаря практичности, хорошей управляемости и комфортной езде. В Москве можно найти этот автомобиль с пробегом в 118 тыс. км. за 1 160 000 рублей.
BMW 3-Series замыкает тройку лидеров с мощными двигателями, отличной управляемостью и качественной отделкой салона, хотя объем багажника и цены на модель могут быть некоторыми недостатками. В Москве этот автомобиль можно приобрести за три миллиона рублей.
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