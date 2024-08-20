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Готовьтесь: это ждет нас до конца августа - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Готовьтесь: это ждет нас до конца августа
Готовьтесь: это ждет нас до конца августа - 20.08.2024, ПРАЙМ
Готовьтесь: это ждет нас до конца августа
Доллар, евро и юань на прошедшей неделе достаточно сильно упали по отношению к рублю после почти двухнедельного роста. Биржевой курс юаня потерял к российской... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T08:00+0300
2024-08-20T08:00+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Доллар, евро и юань на прошедшей неделе достаточно сильно упали по отношению к рублю после почти двухнедельного роста. Биржевой курс юаня потерял к российской валюте 1,6%, откатившись ниже 12,5 рубля, в то время как доллар на внебиржевом рынке упал на 1,7% ниже знакового уровня в 90 рублей. Евро также уступил рублю, но меньше, чем доллар и юань, подешевев на 0,8% и колеблясь до конца недели в коридоре 98-99.Наиболее важным событием недели оказались данные по инфляции потребительских цен в США за июль, поскольку годовая инфляция в США в июле оказалась ниже 3% впервые с 2021 года. Эти данные, а также заявления представителей ФРС о том, что регулятор готов к снижению процентных ставок в сентябре, значительно ослабили доллар к мировым резервным валютам и валютам развивающихся стран.На следующей неделе ключевым событием для мировых валютных рынков будет ежегодный симпозиум глав центральных банков в американском Джексон Хоул 22-23 августа, где, как ожидается, глава ФРС Джером Пауэлл может объявить о сроках перехода к смягчению денежно-кредитной политики.Евро на прошлой неделе достаточно резко пошёл вверх по отношению к доллару. Курс евро к доллару за неделю вырос на 0,8% до 1,1028 доллара, пробив вверх знаковый для единой европейской валюты уровень в 1,1000 доллара. Доллар на прошлой неделе слабел на вышедших оптимистичных данных по инфляции в США за июль, а также в ожидании громких заявлений относительно возможного смягчения монетарной политики ФРС на форуме в Джексон Хоул на будущей неделе.Евро на следующей неделе может быть очень волатильным в зависимости от заявлений, сделанных в Джексон Хоул в конце недели. По нашему прогнозу, евро может колебаться в коридоре 1,0919-1,1045 доллара.Инструмент евро/доллар по-прежнему остаётся самым востребованным у российских трейдеров и инвесторов. Внебиржевой рынок становится еще более привлекательным. При этом лицензированный форекс-дилер "Альфа-Форекс" создаёт привлекательные условия для торговли и развития внебиржевого валютного рынка.За неделю цена нефти Brent упала на 3,2% до $79,65 за баррель. Неожиданный рост коммерческих запасов нефти в США и ещё более неожиданное снижение в ежемесячном докладе ОПЕК прогноза спроса на нефть в 2024 и 2025 годах способствовали распродажам нефтяных фьючерсов. К концу недели ситуация с нефтяными ценами стабилизировалась после сообщений СМИ, впоследствии подтверждённых, о том, что Минэнерго США собирается пополнить стратегический нефтяной резерв путём приобретения дополнительного количества баррелей на рынке, и это может способствовать стабилизации рынка уже на следующей неделе.Решение министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 1 августа не рекомендовать министрам стран альянса изменить параметры добычи нефти в любую сторону прозвучало для нефтяного рынка как сигнал о профиците предложения нефти, с которым ОПЕК+ пока не намерен бороться.Неопределённая ситуация на израильско-ливанской границе также пока не способствует игре на повышение нефтяных котировок.В зависимости от геополитической обстановки и от динамики коммерческих запасов нефти в мире ожидаем, что на этой неделе цена Brent может колебаться в коридоре 77-82 долларов за баррель. Доллар может колебаться в рамках 87,5-92 рубля, евро – в коридоре 96-99,5 рубля, юань – в рамках 12,2-12,8 рубля.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мнения аналитиков, курсы валют, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мнения аналитиков, Курсы валют, курсы валют
08:00 20.08.2024
 
Готовьтесь: это ждет нас до конца августа

Аналитик Проценко ожидает снижения цен на нефть и новых проблем с рублем

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Гузель Проценко, генеральный директор Альфа-Форекс.
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Доллар, евро и юань на прошедшей неделе достаточно сильно упали по отношению к рублю после почти двухнедельного роста. Биржевой курс юаня потерял к российской валюте 1,6%, откатившись ниже 12,5 рубля, в то время как доллар на внебиржевом рынке упал на 1,7% ниже знакового уровня в 90 рублей. Евро также уступил рублю, но меньше, чем доллар и юань, подешевев на 0,8% и колеблясь до конца недели в коридоре 98-99.
Наиболее важным событием недели оказались данные по инфляции потребительских цен в США за июль, поскольку годовая инфляция в США в июле оказалась ниже 3% впервые с 2021 года. Эти данные, а также заявления представителей ФРС о том, что регулятор готов к снижению процентных ставок в сентябре, значительно ослабили доллар к мировым резервным валютам и валютам развивающихся стран.
На следующей неделе ключевым событием для мировых валютных рынков будет ежегодный симпозиум глав центральных банков в американском Джексон Хоул 22-23 августа, где, как ожидается, глава ФРС Джером Пауэлл может объявить о сроках перехода к смягчению денежно-кредитной политики.
Евро на прошлой неделе достаточно резко пошёл вверх по отношению к доллару. Курс евро к доллару за неделю вырос на 0,8% до 1,1028 доллара, пробив вверх знаковый для единой европейской валюты уровень в 1,1000 доллара. Доллар на прошлой неделе слабел на вышедших оптимистичных данных по инфляции в США за июль, а также в ожидании громких заявлений относительно возможного смягчения монетарной политики ФРС на форуме в Джексон Хоул на будущей неделе.
Евро на следующей неделе может быть очень волатильным в зависимости от заявлений, сделанных в Джексон Хоул в конце недели. По нашему прогнозу, евро может колебаться в коридоре 1,0919-1,1045 доллара.
Инструмент евро/доллар по-прежнему остаётся самым востребованным у российских трейдеров и инвесторов. Внебиржевой рынок становится еще более привлекательным. При этом лицензированный форекс-дилер "Альфа-Форекс" создаёт привлекательные условия для торговли и развития внебиржевого валютного рынка.
За неделю цена нефти Brent упала на 3,2% до $79,65 за баррель. Неожиданный рост коммерческих запасов нефти в США и ещё более неожиданное снижение в ежемесячном докладе ОПЕК прогноза спроса на нефть в 2024 и 2025 годах способствовали распродажам нефтяных фьючерсов. К концу недели ситуация с нефтяными ценами стабилизировалась после сообщений СМИ, впоследствии подтверждённых, о том, что Минэнерго США собирается пополнить стратегический нефтяной резерв путём приобретения дополнительного количества баррелей на рынке, и это может способствовать стабилизации рынка уже на следующей неделе.
Решение министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 1 августа не рекомендовать министрам стран альянса изменить параметры добычи нефти в любую сторону прозвучало для нефтяного рынка как сигнал о профиците предложения нефти, с которым ОПЕК+ пока не намерен бороться.
Неопределённая ситуация на израильско-ливанской границе также пока не способствует игре на повышение нефтяных котировок.
В зависимости от геополитической обстановки и от динамики коммерческих запасов нефти в мире ожидаем, что на этой неделе цена Brent может колебаться в коридоре 77-82 долларов за баррель. Доллар может колебаться в рамках 87,5-92 рубля, евро – в коридоре 96-99,5 рубля, юань – в рамках 12,2-12,8 рубля.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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