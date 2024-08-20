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В АТОР прокомментировали новые правила получения визы в РФ
В АТОР прокомментировали новые правила получения визы в РФ - 20.08.2024, ПРАЙМ
В АТОР прокомментировали новые правила получения визы в РФ
Новые правила могут усложнить получение визы иностранцами, не входящими в организованные группы и получающими традиционные бумажные визы, говорится на сайте... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T14:17+0300
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2024-08-20T14:17+0300
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Новые правила могут усложнить получение визы иностранцами, не входящими в организованные группы и получающими традиционные бумажные визы, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в августе правительство России внесло изменения в вопросы оформления российских виз. Теперь иностранцы должны будут подтверждать цели и условия поездки в Россию на личном собеседовании в консульствах. Если иностранец оформляет визу не в стране своего гражданства, то он должен иметь документы, подтверждающие право проживать в этом государстве более 180 дней.Эксперты туристического рынка полагают, что новое правило не затронет тех, кто получает электронные визы. Сейчас по электронным визам в нашу страну въезжает большинство классических туристов. Однако, по оценкам специалистов туроператора "Интурист", до 20% иностранцев, приезжающих в Россию с туристическими целями, до сих пор оформляют "бумажные" документы.Впрочем, дополнительные сложности с бумажными визами должны коснуться только неорганизованных путешественников. Туристов, путешествующих в составе организованных групп через туроператора, новые правила получения визы не должны коснуться.Как объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор Space Travel Артур Мурадян, проведение собеседования для получателей визы оставалось на усмотрение консула, обязывающего норматива для получателей электронной визы нет. Однако, в случае отказа в выдаче электронной визы и при подаче на обычную визу, может потребоваться прохождение собеседования.
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россия, атор, туристы
Политика, РОССИЯ, АТОР, туристы
В АТОР прокомментировали новые правила получения визы в РФ
АТОР: новые правила въезда в РФ могут усложнить получение визы самостоятельным туристам
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Новые правила могут усложнить получение визы иностранцами, не входящими в организованные группы и получающими традиционные бумажные визы, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в августе правительство России внесло изменения в вопросы оформления российских виз. Теперь иностранцы должны будут подтверждать цели и условия поездки в Россию на личном собеседовании в консульствах. Если иностранец оформляет визу не в стране своего гражданства, то он должен иметь документы, подтверждающие право проживать в этом государстве более 180 дней.
Венгрия не дала ЕК ответ о рабочих визах для россиян, пишет СМИ
Эксперты туристического рынка полагают, что новое правило не затронет тех, кто получает электронные визы. Сейчас по электронным визам в нашу страну въезжает большинство классических туристов. Однако, по оценкам специалистов туроператора "Интурист", до 20% иностранцев, приезжающих в Россию с туристическими целями, до сих пор оформляют "бумажные" документы.
Впрочем, дополнительные сложности с бумажными визами должны коснуться только неорганизованных путешественников. Туристов, путешествующих в составе организованных групп через туроператора, новые правила получения визы не должны коснуться.
Как объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор Space Travel Артур Мурадян, проведение собеседования для получателей визы оставалось на усмотрение консула, обязывающего норматива для получателей электронной визы нет. Однако, в случае отказа в выдаче электронной визы и при подаче на обычную визу, может потребоваться прохождение собеседования.