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"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ

"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ - 20.08.2024, ПРАЙМ

"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ

ВСУ направили войска в курское приграничье, чтобы усилить бедственное положение украинской армии в Донбассе, заявил секретарь комитета Верховной рады по... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T17:52+0300

2024-08-20T17:52+0300

2024-08-20T17:52+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. ВСУ направили войска в курское приграничье, чтобы усилить бедственное положение украинской армии в Донбассе, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью экс-депутату Бориславу Березе.По его словам, решение о начале боевых действий в Курской области было принято потому, что ситуация на фронте в Донбассе для ВСУ граничит с катастрофой.Депутат утверждает, что если взглянуть на военные карты, то можно понять, что силами ВСУ на северном направлении и под Курском, было бы крайне сложно перехватить инициативу.Как отметил Костенко, у ВСУ нет достаточного количества резервов и боеприпасов, чтобы изменить ситуацию, в которой они оказались.

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украина, всу, резервы