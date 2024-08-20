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"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ
"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ - 20.08.2024, ПРАЙМ
"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ
ВСУ направили войска в курское приграничье, чтобы усилить бедственное положение украинской армии в Донбассе, заявил секретарь комитета Верховной рады по... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:52+0300
2024-08-20T17:52+0300
спецоперация на украине
украина
всу
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. ВСУ направили войска в курское приграничье, чтобы усилить бедственное положение украинской армии в Донбассе, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью экс-депутату Бориславу Березе.По его словам, решение о начале боевых действий в Курской области было принято потому, что ситуация на фронте в Донбассе для ВСУ граничит с катастрофой.Депутат утверждает, что если взглянуть на военные карты, то можно понять, что силами ВСУ на северном направлении и под Курском, было бы крайне сложно перехватить инициативу.Как отметил Костенко, у ВСУ нет достаточного количества резервов и боеприпасов, чтобы изменить ситуацию, в которой они оказались.
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украина, всу, резервы
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, резервы
17:52 20.08.2024
 
"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ

Депутат Рады: ВСУ направились в Курскую область из-за катастрофы в Донбассе

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. ВСУ направили войска в курское приграничье, чтобы усилить бедственное положение украинской армии в Донбассе, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью экс-депутату Бориславу Березе.
По его словам, решение о начале боевых действий в Курской области было принято потому, что ситуация на фронте в Донбассе для ВСУ граничит с катастрофой.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
"Это провал": стало известно о грубом просчете ВСУ
17:23
Депутат утверждает, что если взглянуть на военные карты, то можно понять, что силами ВСУ на северном направлении и под Курском, было бы крайне сложно перехватить инициативу.
Как отметил Костенко, у ВСУ нет достаточного количества резервов и боеприпасов, чтобы изменить ситуацию, в которой они оказались.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУрезервы
 
 
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