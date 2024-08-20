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На Западе рассказали о жалобах ВСУ на передовой из-за решения Киева
На Западе рассказали о жалобах ВСУ на передовой из-за решения Киева - 20.08.2024, ПРАЙМ
На Западе рассказали о жалобах ВСУ на передовой из-за решения Киева
Украинские войска жалуются на отсутствие подкреплений на главных направлениях в Донбассе из-за атаки на Курскую область, заявил британский эксперт Александр... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T23:41+0300
2024-08-20T23:41+0300
2024-08-20T23:41+0300
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Украинские войска жалуются на отсутствие подкреплений на главных направлениях в Донбассе из-за атаки на Курскую область, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.Меркурис отметил, что украинские солдаты, сражающиеся в районе Покровского и Торецкого, сообщают о нехватке подкреплений и поставок.По словам эксперта, российская армия значительно превосходит их по численности. В результате на всей линии соприкосновения российские войска продвигаются вперёд, и их продвижение ускоряется, отметил Меркурис.Несмотря на то что Украина испытывает нехватку людей и техники для ведения боевых действий на протяжении всей линии фронта, она предприняла действия, которые с военной точки зрения кажутся нелогичными. Речь идёт о расширении линии фронта, в том числе за счёт вторжения в Курскую область.
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украина, поставки, военные
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, поставки, военные
На Западе рассказали о жалобах ВСУ на передовой из-за решения Киева
Меркурис: ВСУ в Донбассе жалуются на отсутствие подкреплений и поставок
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ.
Украинские войска жалуются на отсутствие подкреплений на главных направлениях в Донбассе из-за атаки на Курскую область, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире
YouTube-канала Duran.
Меркурис отметил, что украинские солдаты, сражающиеся в районе Покровского и Торецкого, сообщают о нехватке подкреплений и поставок.
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По словам эксперта, российская армия значительно превосходит их по численности. В результате на всей линии соприкосновения российские войска продвигаются вперёд, и их продвижение ускоряется, отметил Меркурис.
Несмотря на то что Украина испытывает нехватку людей и техники для ведения боевых действий на протяжении всей линии фронта, она предприняла действия, которые с военной точки зрения кажутся нелогичными. Речь идёт о расширении линии фронта, в том числе за счёт вторжения в Курскую область.