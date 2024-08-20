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Курс юаня начал торги 20 августа ростом
Курс юаня начал торги 20 августа ростом - 20.08.2024, ПРАЙМ
Курс юаня начал торги 20 августа ростом
Курс рубля в начале торгов вторника снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 12,11 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:07+0300
2024-08-20T10:07+0300
2024-08-20T10:13+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 12,11 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск растет на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 12,11 рубля.
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россия, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, юань
Курс юаня начал торги 20 августа ростом
Курс юаня в начале торгов вырос до 12,11 рубля
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 12,11 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск растет на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 12,11 рубля.