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На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область - 20.08.2024, ПРАЙМ
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На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область
На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область - 20.08.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область
Вторжением на российскую территорию через Курскую область Вооруженные силы Украины пытаются отвлечь внимание от катастрофы на донецком направлении, предположил... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T14:54+0300
2024-08-20T14:54+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Вторжением на российскую территорию через Курскую область Вооруженные силы Украины пытаются отвлечь внимание от катастрофы на донецком направлении, предположил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу N-tv."Наступление в Курской области — крайне рискованная игра Украины. Она с изначально скудными ресурсами сейчас должна справляться с тремя фронтами", — заявил он.Райснер предположил, что из-за атак на российскую территорию Киев рискует истощить все свои резервы, которые также нужны на Донбассе и других направлениях, где российская армия активно продвигается вперед. По его словам, таким образом ВСУ лишь стремятся отвлечь внимание от неудач на Донбассе.
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россия, украина, донбасс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ДОНБАСС
14:54 20.08.2024
 
На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область

Райснер: ВСУ атакой на Курскую область отвлекают внимание от катастрофы в ДНР

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Вторжением на российскую территорию через Курскую область Вооруженные силы Украины пытаются отвлечь внимание от катастрофы на донецком направлении, предположил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу N-tv.

"Наступление в Курской области — крайне рискованная игра Украины. Она с изначально скудными ресурсами сейчас должна справляться с тремя фронтами", — заявил он.
Райснер предположил, что из-за атак на российскую территорию Киев рискует истощить все свои резервы, которые также нужны на Донбассе и других направлениях, где российская армия активно продвигается вперед. По его словам, таким образом ВСУ лишь стремятся отвлечь внимание от неудач на Донбассе.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАДОНБАСС
 
 
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