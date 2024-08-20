https://1prime.ru/20240820/zapad-851009267.html

На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область

На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область - 20.08.2024, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область

Вторжением на российскую территорию через Курскую область Вооруженные силы Украины пытаются отвлечь внимание от катастрофы на донецком направлении, предположил... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T14:54+0300

2024-08-20T14:54+0300

2024-08-20T14:54+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Вторжением на российскую территорию через Курскую область Вооруженные силы Украины пытаются отвлечь внимание от катастрофы на донецком направлении, предположил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу N-tv."Наступление в Курской области — крайне рискованная игра Украины. Она с изначально скудными ресурсами сейчас должна справляться с тремя фронтами", — заявил он.Райснер предположил, что из-за атак на российскую территорию Киев рискует истощить все свои резервы, которые также нужны на Донбассе и других направлениях, где российская армия активно продвигается вперед. По его словам, таким образом ВСУ лишь стремятся отвлечь внимание от неудач на Донбассе.

https://1prime.ru/20240820/ukraina-851006543.html

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