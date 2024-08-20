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"Гитлеровский маневр". В Госдуме сделали неожиданное заявление о Зеленском - 20.08.2024, ПРАЙМ
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"Гитлеровский маневр". В Госдуме сделали неожиданное заявление о Зеленском
"Гитлеровский маневр". В Госдуме сделали неожиданное заявление о Зеленском - 20.08.2024, ПРАЙМ
"Гитлеровский маневр". В Госдуме сделали неожиданное заявление о Зеленском
Украинский лидер Владимир Зеленский пытается повторить гитлеровский маневр в Курской области, подчеркнул депутат Государственной Думы от крымского парламента... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T08:45+0300
2024-08-20T08:45+0300
спецоперация на украине
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украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский пытается повторить гитлеровский маневр в Курской области, подчеркнул депутат Государственной Думы от крымского парламента Михаил Шеремет."Зеленский пытается самонадеянно повторить гитлеровский маневр - провалившийся Курский блицкриг фашистских захватчиков образца 1943 года. Сегодня курское направление становится раскаленным и тесным жерлом вулкана, из которого для ВСУ обратного выхода уже не будет, становясь для агрессора последней огненной обителью", - сказал Шеремет.Парламентарий добавил, что попытки прорыва Вооруженных сил Украины на российскую территорию рискуют закончится также, как и вторжение немецких фашистов.Ранее глава киевского режима заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область осуществлено с целью создать на российской территории "буферной зоны". В свою очередь, сенатор от крымского регион Сергей Цеков раскритиковал Зеленского за такие "громкие" заявления, назвав их выдумкой, за которую Украине придется заплатить большую цену.
https://1prime.ru/20240819/zelenskiy-850987322.html
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россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:45 20.08.2024
 
"Гитлеровский маневр". В Госдуме сделали неожиданное заявление о Зеленском

Шеремет: Зеленский пытается повторить гитлеровский маневр в Курской области

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский пытается повторить гитлеровский маневр в Курской области, подчеркнул депутат Государственной Думы от крымского парламента Михаил Шеремет.
"Зеленский пытается самонадеянно повторить гитлеровский маневр - провалившийся Курский блицкриг фашистских захватчиков образца 1943 года. Сегодня курское направление становится раскаленным и тесным жерлом вулкана, из которого для ВСУ обратного выхода уже не будет, становясь для агрессора последней огненной обителью", - сказал Шеремет.
Парламентарий добавил, что попытки прорыва Вооруженных сил Украины на российскую территорию рискуют закончится также, как и вторжение немецких фашистов.
Ранее глава киевского режима заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область осуществлено с целью создать на российской территории "буферной зоны". В свою очередь, сенатор от крымского регион Сергей Цеков раскритиковал Зеленского за такие "громкие" заявления, назвав их выдумкой, за которую Украине придется заплатить большую цену.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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