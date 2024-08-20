https://1prime.ru/20240820/zelenskiy-850995018.html

"Гитлеровский маневр". В Госдуме сделали неожиданное заявление о Зеленском

"Гитлеровский маневр". В Госдуме сделали неожиданное заявление о Зеленском - 20.08.2024, ПРАЙМ

"Гитлеровский маневр". В Госдуме сделали неожиданное заявление о Зеленском

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается повторить гитлеровский маневр в Курской области, подчеркнул депутат Государственной Думы от крымского парламента... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T08:45+0300

2024-08-20T08:45+0300

2024-08-20T08:45+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский пытается повторить гитлеровский маневр в Курской области, подчеркнул депутат Государственной Думы от крымского парламента Михаил Шеремет."Зеленский пытается самонадеянно повторить гитлеровский маневр - провалившийся Курский блицкриг фашистских захватчиков образца 1943 года. Сегодня курское направление становится раскаленным и тесным жерлом вулкана, из которого для ВСУ обратного выхода уже не будет, становясь для агрессора последней огненной обителью", - сказал Шеремет.Парламентарий добавил, что попытки прорыва Вооруженных сил Украины на российскую территорию рискуют закончится также, как и вторжение немецких фашистов.Ранее глава киевского режима заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область осуществлено с целью создать на российской территории "буферной зоны". В свою очередь, сенатор от крымского регион Сергей Цеков раскритиковал Зеленского за такие "громкие" заявления, назвав их выдумкой, за которую Украине придется заплатить большую цену.

https://1prime.ru/20240819/zelenskiy-850987322.html

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россия, украина, владимир зеленский