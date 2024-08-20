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Самим нужны. Европа уже не даст украинских беженцев Зеленскому
Самим нужны. Европа уже не даст украинских беженцев Зеленскому - 20.08.2024, ПРАЙМ
Самим нужны. Европа уже не даст украинских беженцев Зеленскому
Владимир Зеленский стремится вернуть украинских граждан, чтобы поддержать экономику и противостоять России, однако его желание входит в противоречие с... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:24+0300
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спецоперация на украине
украина
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польша
чехия
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стремится вернуть украинских граждан, чтобы поддержать экономику и противостоять России, однако его желание входит в противоречие с интересами принимающих стран, пишет Bloomberg.На фоне кадрового дефицита страны Центральной и Восточной Европы не хотят терять беженцев.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСо своей стороны, власти стран региона предоставляют беженцам особый статус и финансовую помощь.В настоящее время более шести миллионов украинцев остаются за границей, и ожидается, что из-за трудностей на Украине еще 400 тысяч человек покинут ее в этом году.Украинцы, уже проживающие в Европе, вносят значительный вклад в экономику принимающих стран, особенно в Польше и Чехии. Они активно участвуют в функционировании рынка труда принимающих стран.Из-за военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину. В мае Киев принял закон о мобилизации, который пополнит поредевшие ряды сотнями тысяч новобранцев. ВСУ остро нуждаются в пополнении, но политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, доколе бушуют боевые действия.В то же время, как отмечается, украинцы сталкиваются с моральной дилеммой из-за мобилизации на родине. Некоторые беженцы чувствуют вину за то, что остались в Европе, однако не готовы отказаться от жизни, которую они там построили.Вопрос о том, как конфликт повлияет на мобилизацию и возвращение беженцев, остается открытым.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, ес, польша, чехия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕС, ПОЛЬША, ЧЕХИЯ
Самим нужны. Европа уже не даст украинских беженцев Зеленскому
Bloomberg: страны, принявшие беженцев с Украины, не желают их отпускать
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский стремится вернуть украинских граждан, чтобы поддержать экономику и противостоять России, однако его желание входит в противоречие с интересами принимающих стран, пишет Bloomberg
.
На фоне кадрового дефицита страны Центральной и Восточной Европы не хотят терять беженцев.
Со своей стороны, власти стран региона предоставляют беженцам особый статус и финансовую помощь.
"Им все должны". Стало известно, что бесит поляков в украинских беженцах
В настоящее время более шести миллионов украинцев остаются за границей, и ожидается, что из-за трудностей на Украине еще 400 тысяч человек покинут ее в этом году.
Украинцы, уже проживающие в Европе, вносят значительный вклад в экономику принимающих стран, особенно в Польше и Чехии. Они активно участвуют в функционировании рынка труда принимающих стран.
Из-за военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину. В мае Киев принял закон о мобилизации, который пополнит поредевшие ряды сотнями тысяч новобранцев. ВСУ остро нуждаются в пополнении, но политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, доколе бушуют боевые действия.
В то же время, как отмечается, украинцы сталкиваются с моральной дилеммой из-за мобилизации на родине. Некоторые беженцы чувствуют вину за то, что остались в Европе, однако не готовы отказаться от жизни, которую они там построили.
Вопрос о том, как конфликт повлияет на мобилизацию и возвращение беженцев, остается открытым.