https://1prime.ru/20240821/avto-851003705.html

Названы авто, которые даже сейчас раскупают, как горячие пирожки

Названы авто, которые даже сейчас раскупают, как горячие пирожки - 21.08.2024, ПРАЙМ

Названы авто, которые даже сейчас раскупают, как горячие пирожки

Среди новых и подержанных автомобилей есть те, которые раскупают, как горячие пирожки вне зависимости от ситуации на рынке. Эти модели назвали эксперты сервиса... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T10:00+0300

2024-08-21T10:00+0300

2024-08-21T10:00+0300

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Среди новых и подержанных автомобилей есть те, которые раскупают, как горячие пирожки вне зависимости от ситуации на рынке. Эти модели назвали эксперты сервиса Авто.ру на основе анализа объявлений о продаже новых и подержанных авто за семь месяцев этого года.Больше всего предложений автомобилей с пробегом приходится на возраст 10-15 лет. Средняя стоимость машины масс-сегмента составляет чуть больше 900 тысяч, а модель премиальной марки можно приобрести за 2,3 миллиона рублей."При этом на вторичном рынке последние два месяца фиксируется небольшое превышение спроса над предложением, чему может способствовать тот факт, что автовладельцы откладывают смену машины на новую. В этих обстоятельствах некоторые модели вызывают у покупателей повышенный интерес", - говорится в исследовании.Среди наиболее популярных бюджетных марок - Chevrolet Cruze первого поколения. Они продаются примерно за 30 дней, а их средняя стоимость - 770 тысяч рублей. Следом идут Lada 2114 (269 тысяч рублей) и Lada Granta (458 тысяч рублей). Для продажи этих моделей понадобится 31 и 32 дня соответственно. На четвертом и пятом местах хэтчбек Daewoo Matiz (251 тысяча рублей) и кроссовер Kia Sportage третьего поколения (1,4 миллиона рублей). На сделку здесь нужно в среднем 32 дня.Немного больше времени нужно для продажи премиального автомобиля старше 10 лет. Как правило, BMW 3-й серии в кузове F30 продается за 42 дня, его средняя цена - 1,9 миллиона рублей. Среди самых быстро продающихся авто премиум-сегмента - обновленный Mercedes-Benz E-Class W212 (2,3 миллиона рублей), Volkswagen Touareg второго поколения (2,4 миллиона рублей), Mercedes-Benz C-Class W204 FL (1,7 миллиона рублей) и Audi A6 поколения С7 (1,8 миллиона рублей). Для продажи здесь понадобится 44-47 дней.Новые автомобили, по оценке авторов исследования, раскупают еще быстрее. Но, конечно, далеко не все. По данным за семь месяцев прошлого года, Haval Jolion уезжает из дилерского центра через 15 дней, на три дня дольше стоит в салоне седан Solaris HS. За три-четыре недели продаются кроссоверы Belgee X50, Chery Tiggo 4 Pro, Haval M6. Почти половина предложенных в салонах авто находится в ценовом диапазоне 1,5-3 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240817/avtozapchasti-850932370.html

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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто