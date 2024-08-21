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"Впервые с 2007-го". С чем столкнулись автовладельцы в России
"Впервые с 2007-го". С чем столкнулись автовладельцы в России - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Впервые с 2007-го". С чем столкнулись автовладельцы в России
На рынке автозапчастей все чаще появляются подделки, такого наплыва не наблюдалось с 2007-го года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на гендиректора... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T08:51+0300
2024-08-21T08:51+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. На рынке автозапчастей все чаще появляются подделки, такого наплыва не наблюдалось с 2007-го года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на гендиректора аналитического агентства Gruzdev Analyze Александра Груздева.По данным агентства, в настоящее время почти 40% автосервисов жалуются на эту проблему, в то время как в прошлом году жалоб поступало в два раза меньше. Кроме того, большим разочарованием стало то, что даже крупные онлайн-магазины продают поддельные запчасти по цене оригиналов."Такого наплыва поддельных запчастей не было с 2007-го", — отметил Груздев.Специалисты отмечают, что подделываются в основном наиболее востребованные и легкие для производства детали, такие как масла, горюче-смазочные материалы (ГСМ), фильтры, свечи зажигания, а также детали подвески и рулевого управления.Тем не менее, цены на подделки не сильно отличаются от цен оригиналов, так как сильная разница может вызвать вопросы у покупателя. Однако, может попасться подделка и на 50 процентов дешевле, что происходит достаточно редко."Если качественное оригинальное масло стоит, скажем, тысячу рублей, то подделку предложат за 999. И у покупателя не возникнет сомнений", — заметил собеседник издания.Большинство поддельных запчастей покупают обычные автовладельцы самостоятельно, а не через автосервисы. Эксперты рекомендуют обращаться только в сертифицированные автосервисы, чтобы быть уверенным в качестве и гарантии на запчасти и технические жидкости.Ко всему прочему, эксперты предостерегают от приобретения подделок автозапчастей, которые могут привести к серьезным проблемам, таким как утечка антифриза и перегрев двигателя. Они рекомендуют внимательно осматривать товар и упаковку на наличие отличий в шрифтах и деталях брендинга, заключили в издании.
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россия, авто, запчасти
"Впервые с 2007-го". С чем столкнулись автовладельцы в России
Аналитик Груздев: такого наплыва поддельных автозапчастей не было с 2007 года
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
На рынке автозапчастей все чаще появляются подделки, такого наплыва не наблюдалось с 2007-го года, пишет
агентство РИА Новости со ссылкой на гендиректора аналитического агентства Gruzdev Analyze Александра Груздева.
По данным агентства, в настоящее время почти 40% автосервисов жалуются на эту проблему, в то время как в прошлом году жалоб поступало в два раза меньше. Кроме того, большим разочарованием стало то, что даже крупные онлайн-магазины продают поддельные запчасти по цене оригиналов.
"Такого наплыва поддельных запчастей не было с 2007-го", — отметил Груздев.
Специалисты отмечают, что подделываются в основном наиболее востребованные и легкие для производства детали, такие как масла, горюче-смазочные материалы (ГСМ), фильтры, свечи зажигания, а также детали подвески и рулевого управления.
Тем не менее, цены на подделки не сильно отличаются от цен оригиналов, так как сильная разница может вызвать вопросы у покупателя. Однако, может попасться подделка и на 50 процентов дешевле, что происходит достаточно редко.
"Если качественное оригинальное масло стоит, скажем, тысячу рублей, то подделку предложат за 999. И у покупателя не возникнет сомнений", — заметил собеседник издания.
Большинство поддельных запчастей покупают обычные автовладельцы самостоятельно, а не через автосервисы. Эксперты рекомендуют обращаться только в сертифицированные автосервисы, чтобы быть уверенным в качестве и гарантии на запчасти и технические жидкости.
Ко всему прочему, эксперты предостерегают от приобретения подделок автозапчастей, которые могут привести к серьезным проблемам, таким как утечка антифриза и перегрев двигателя. Они рекомендуют внимательно осматривать товар и упаковку на наличие отличий в шрифтах и деталях брендинга, заключили в издании.
Назван уникальный способ сэкономить на запчастях для авто