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"Видишь суслика?". В Совфеде охарактеризовали ЧВК США на Украине

"Видишь суслика?". В Совфеде охарактеризовали ЧВК США на Украине - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Видишь суслика?". В Совфеде охарактеризовали ЧВК США на Украине

Американская частная военная компания не сможет скрыть свое присутствие на Украине, заявил сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T15:07+0300

2024-08-21T15:07+0300

2024-08-21T15:07+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Американская частная военная компания не сможет скрыть свое присутствие на Украине, заявил сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич."Помните, как в известном российском фильме: "Видишь суслика? И я не вижу, а он есть". Так и с американскими и другими западными, европейскими наемниками. Их вроде как на стороне ВСУ официально нет, но они там есть. Постепенно все тайное становится явным и прокси война уже перестает быть таковой", - отметил политик.По словам Кастюкевича, необходимо собрать все доказательства присутствия американцев и других иностранных наемников на украинской земле, чтобы в случае необходимости прекратить их возможные попытки оправдаться.Ранее американская ЧВК Forward Observations Group опубликовала в социальных сетях фотографию своих бойцов, которые, как стало ясно из геолокационных данных, находились в Курской области.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

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