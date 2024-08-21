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"Видишь суслика?". В Совфеде охарактеризовали ЧВК США на Украине - 21.08.2024, ПРАЙМ
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"Видишь суслика?". В Совфеде охарактеризовали ЧВК США на Украине
"Видишь суслика?". В Совфеде охарактеризовали ЧВК США на Украине - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Видишь суслика?". В Совфеде охарактеризовали ЧВК США на Украине
Американская частная военная компания не сможет скрыть свое присутствие на Украине, заявил сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:07+0300
2024-08-21T15:07+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Американская частная военная компания не сможет скрыть свое присутствие на Украине, заявил сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич."Помните, как в известном российском фильме: "Видишь суслика? И я не вижу, а он есть". Так и с американскими и другими западными, европейскими наемниками. Их вроде как на стороне ВСУ официально нет, но они там есть. Постепенно все тайное становится явным и прокси война уже перестает быть таковой", - отметил политик.По словам Кастюкевича, необходимо собрать все доказательства присутствия американцев и других иностранных наемников на украинской земле, чтобы в случае необходимости прекратить их возможные попытки оправдаться.Ранее американская ЧВК Forward Observations Group опубликовала в социальных сетях фотографию своих бойцов, которые, как стало ясно из геолокационных данных, находились в Курской области.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия
Спецоперация на Украине, РОССИЯ
15:07 21.08.2024
 
"Видишь суслика?". В Совфеде охарактеризовали ЧВК США на Украине

Сенатор Костюкевич охарактеризовал ЧВК США на Украине фразой-мемом про сусликов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Американская частная военная компания не сможет скрыть свое присутствие на Украине, заявил сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Помните, как в известном российском фильме: "Видишь суслика? И я не вижу, а он есть". Так и с американскими и другими западными, европейскими наемниками. Их вроде как на стороне ВСУ официально нет, но они там есть. Постепенно все тайное становится явным и прокси война уже перестает быть таковой", - отметил политик.
По словам Кастюкевича, необходимо собрать все доказательства присутствия американцев и других иностранных наемников на украинской земле, чтобы в случае необходимости прекратить их возможные попытки оправдаться.
Ранее американская ЧВК Forward Observations Group опубликовала в социальных сетях фотографию своих бойцов, которые, как стало ясно из геолокационных данных, находились в Курской области.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯ
 
 
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