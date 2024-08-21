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Украину предупредили о катастрофическом дефиците электричества

Украину предупредили о катастрофическом дефиците электричества - 21.08.2024, ПРАЙМ

Украину предупредили о катастрофическом дефиците электричества

Ситуация в украинской энергосистеме улучшится после спада жары, возможно, она проработает без отключений до середины октября, пишет DS News. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T09:22+0300

2024-08-21T09:22+0300

2024-08-21T09:22+0300

энергетика

украина

электроэнергия

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ситуация в украинской энергосистеме улучшится после спада жары, возможно, она проработает без отключений до середины октября, пишет DS News.Как отмечается, с приближением зимы ожидается новая волна фейков о якобы экспорте электроэнергии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕвропейский комиссар по энергетике Кадри Симсон призывает к консолидации Запада для поддержки Украины, но указывает на проблемы с временем и деньгами.ЕС предоставил Украине 500 миллионов евро помощи, но этого недостаточно для восстановления энергосистемы.В этих условиях Украина нуждается в консолидации усилий партнеров и доноров, а также в понимании обществом сложности предстоящей зимы, подчеркивает автор."Лучшим примером, что нас ожидает, был июль. Тогда мы жили по-разному: от серьезных дефицитов, когда по семь часов не было света с последующими двумя часами электроснабжения, вплоть до таких дней, когда отключений не было. Вот именно такие дни нас будут ждать в осенне-зимнем периоде", — отмечается в статье.Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее предупредил, что в энергосистеме будет дефицит. В компании сообщили о большом количестве поврежденных энергообъектов и призвали экономить электроэнергию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, электроэнергия