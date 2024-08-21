https://1prime.ru/20240821/donbass-851047324.html

"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

Украинцы осознают, что не смогут сохранить контроль над Донбассом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T18:49+0300

2024-08-21T18:49+0300

2024-08-21T18:49+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украинцы осознают, что не смогут сохранить контроль над Донбассом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Он отметил, что украинцы, вероятней всего, готовятся окончательно попрощаться с Донбассом, признав битву за регион проигранной.По словам эксперта, сейчас российские войска стремительно продвигаются на Покровском направлении. Там идут интенсивные бои, и всё больше позиций и населённых пунктов переходят под контроль России, добавил Меркурис.В среду Министерство обороны России объявило, что российские войска освободили населённый пункт Желанное, расположенный в Донецкой Народной Республике. Желанное находится на расстоянии пяти километров к юго-западу от Прогресса. Это важный шаг в ходе военной операции, поскольку Желанное является частью большого Очеретинского плацдарма, который используется для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.

https://1prime.ru/20240821/kurskaya-oblast-851047001.html

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украина, сво, всу, донбасс