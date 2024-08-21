https://1prime.ru/20240821/donbass-851047324.html
"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Украинцы осознают, что не смогут сохранить контроль над Донбассом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T18:49+0300
2024-08-21T18:49+0300
2024-08-21T18:49+0300
спецоперация на украине
украина
сво
всу
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/31/833983117_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_4645aa525252b8ef52d1b78df1547b05.jpg
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украинцы осознают, что не смогут сохранить контроль над Донбассом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Он отметил, что украинцы, вероятней всего, готовятся окончательно попрощаться с Донбассом, признав битву за регион проигранной.По словам эксперта, сейчас российские войска стремительно продвигаются на Покровском направлении. Там идут интенсивные бои, и всё больше позиций и населённых пунктов переходят под контроль России, добавил Меркурис.В среду Министерство обороны России объявило, что российские войска освободили населённый пункт Желанное, расположенный в Донецкой Народной Республике. Желанное находится на расстоянии пяти километров к юго-западу от Прогресса. Это важный шаг в ходе военной операции, поскольку Желанное является частью большого Очеретинского плацдарма, который используется для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.
https://1prime.ru/20240821/kurskaya-oblast-851047001.html
украина
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/31/833983117_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_cf8c9d408c8ab4f319ab29cfe84f9454.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сво, всу, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ, ДОНБАСС
"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Меркурис: украинцы понимают, что битва за Донбасс для них проиграна
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ.
Украинцы осознают, что не смогут сохранить контроль над Донбассом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
Он отметил, что украинцы, вероятней всего, готовятся окончательно попрощаться с Донбассом, признав битву за регион проигранной.
По словам эксперта, сейчас российские войска стремительно продвигаются на Покровском направлении. Там идут интенсивные бои, и всё больше позиций и населённых пунктов переходят под контроль России, добавил Меркурис.
Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области
В среду Министерство обороны России объявило, что российские войска освободили населённый пункт Желанное, расположенный в Донецкой Народной Республике. Желанное находится на расстоянии пяти километров к юго-западу от Прогресса. Это важный шаг в ходе военной операции, поскольку Желанное является частью большого Очеретинского плацдарма, который используется для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.