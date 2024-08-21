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"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - 21.08.2024, ПРАЙМ
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"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Украинцы осознают, что не смогут сохранить контроль над Донбассом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T18:49+0300
2024-08-21T18:49+0300
спецоперация на украине
украина
сво
всу
донбасс
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украинцы осознают, что не смогут сохранить контроль над Донбассом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Он отметил, что украинцы, вероятней всего, готовятся окончательно попрощаться с Донбассом, признав битву за регион проигранной.По словам эксперта, сейчас российские войска стремительно продвигаются на Покровском направлении. Там идут интенсивные бои, и всё больше позиций и населённых пунктов переходят под контроль России, добавил Меркурис.В среду Министерство обороны России объявило, что российские войска освободили населённый пункт Желанное, расположенный в Донецкой Народной Республике. Желанное находится на расстоянии пяти километров к юго-западу от Прогресса. Это важный шаг в ходе военной операции, поскольку Желанное является частью большого Очеретинского плацдарма, который используется для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.
https://1prime.ru/20240821/kurskaya-oblast-851047001.html
украина
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украина, сво, всу, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ, ДОНБАСС
18:49 21.08.2024
 
"Конец битвы". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

Меркурис: украинцы понимают, что битва за Донбасс для них проиграна

© РИА Новости . Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРуины завода
Руины завода - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украинцы осознают, что не смогут сохранить контроль над Донбассом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он отметил, что украинцы, вероятней всего, готовятся окончательно попрощаться с Донбассом, признав битву за регион проигранной.
По словам эксперта, сейчас российские войска стремительно продвигаются на Покровском направлении. Там идут интенсивные бои, и всё больше позиций и населённых пунктов переходят под контроль России, добавил Меркурис.
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18:18
В среду Министерство обороны России объявило, что российские войска освободили населённый пункт Желанное, расположенный в Донецкой Народной Республике. Желанное находится на расстоянии пяти километров к юго-западу от Прогресса. Это важный шаг в ходе военной операции, поскольку Желанное является частью большого Очеретинского плацдарма, который используется для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУДОНБАСС
 
 
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