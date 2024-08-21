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В Финляндии подготовили проект запрета сделок с недвижимостью россиянам

В Финляндии подготовили проект запрета сделок с недвижимостью россиянам - 21.08.2024, ПРАЙМ

В Финляндии подготовили проект запрета сделок с недвижимостью россиянам

Министерство обороны Финляндии подготовит законопроект о запрете сделок с российскими гражданами, заявил глава ведомства Антти Хяккянен. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T15:43+0300

2024-08-21T15:43+0300

2024-08-21T15:43+0300

недвижимость

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недвижимость

сделки с недвижимостью

россия

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ.Министерство обороны Финляндии подготовит законопроект о запрете сделок с российскими гражданами, заявил глава ведомства Антти Хяккянен. По словам министра, исключения будут сделаны для постоянных жителей Финляндии и для граждан Финляндии, а также тех, кто владеет недвижимостью. Хяккянен хочет предотвратить рост числа недвижимости, принадлежащей россиянам.В конце января Хяккянен создал группу для оценки возможности полного запрета покупки недвижимости в Финляндии россиянами и подготовки соответствующего законодательства. Рабочая группа министерства обороны Финляндии пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в стране.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива финских властей о запрете на покупку недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.В Финляндии ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, действуют уже несколько лет. В начале 2023 года министерство обороны получило более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью. Государство также получило право преимущественной покупки недвижимости в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы.

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финляндия, недвижимость, сделки с недвижимостью, россия