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В Финляндии подготовили проект запрета сделок с недвижимостью россиянам - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии подготовили проект запрета сделок с недвижимостью россиянам
В Финляндии подготовили проект запрета сделок с недвижимостью россиянам - 21.08.2024, ПРАЙМ
В Финляндии подготовили проект запрета сделок с недвижимостью россиянам
Министерство обороны Финляндии подготовит законопроект о запрете сделок с российскими гражданами, заявил глава ведомства Антти Хяккянен. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:43+0300
2024-08-21T15:43+0300
недвижимость
финляндия
недвижимость
сделки с недвижимостью
россия
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ.Министерство обороны Финляндии подготовит законопроект о запрете сделок с российскими гражданами, заявил глава ведомства Антти Хяккянен. По словам министра, исключения будут сделаны для постоянных жителей Финляндии и для граждан Финляндии, а также тех, кто владеет недвижимостью. Хяккянен хочет предотвратить рост числа недвижимости, принадлежащей россиянам.В конце января Хяккянен создал группу для оценки возможности полного запрета покупки недвижимости в Финляндии россиянами и подготовки соответствующего законодательства. Рабочая группа министерства обороны Финляндии пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в стране.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива финских властей о запрете на покупку недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.В Финляндии ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, действуют уже несколько лет. В начале 2023 года министерство обороны получило более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью. Государство также получило право преимущественной покупки недвижимости в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы.
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финляндия, недвижимость, сделки с недвижимостью, россия
Недвижимость, ФИНЛЯНДИЯ, Недвижимость, сделки с недвижимостью, РОССИЯ
15:43 21.08.2024
 
В Финляндии подготовили проект запрета сделок с недвижимостью россиянам

МО Финляндии подготовило проект о запрете сделок с недвижимостью россиянами

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 21 авг ПРАЙМ.Министерство обороны Финляндии подготовит законопроект о запрете сделок с российскими гражданами, заявил глава ведомства Антти Хяккянен.
По словам министра, исключения будут сделаны для постоянных жителей Финляндии и для граждан Финляндии, а также тех, кто владеет недвижимостью. Хяккянен хочет предотвратить рост числа недвижимости, принадлежащей россиянам.
В конце января Хяккянен создал группу для оценки возможности полного запрета покупки недвижимости в Финляндии россиянами и подготовки соответствующего законодательства. Рабочая группа министерства обороны Финляндии пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в стране.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
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13 августа, 13:03
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива финских властей о запрете на покупку недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
В Финляндии ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, действуют уже несколько лет. В начале 2023 года министерство обороны получило более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью. Государство также получило право преимущественной покупки недвижимости в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы.
 
НедвижимостьФИНЛЯНДИЯНедвижимостьсделки с недвижимостьюРОССИЯ
 
 
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