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России советуют работать над созданием своего флота для энергоресурсов

России советуют работать над созданием своего флота для энергоресурсов - 21.08.2024, ПРАЙМ

России советуют работать над созданием своего флота для энергоресурсов

России нужно трудиться над скорым созданием собственного флота для перевозки различных энергоресурсов, чтобы наращивать их поставки, выразил мнение в интервью... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T08:38+0300

2024-08-21T08:38+0300

2024-08-21T08:38+0300

энергетика

нефть

газ

спг

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. России нужно трудиться над скорым созданием собственного флота для перевозки различных энергоресурсов, чтобы наращивать их поставки, выразил мнение в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) очень большой и в странах Азии, и в Европе, констатировал в мае министр энергетики Катара, крупнейшего производителя СПГ. Это подтверждают, например, данные Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ): в июле мировой импорт СПГ увеличился на 1,8% в годовом выражении, до 32,72 миллиона тонн, что стало рекордным показателем для этого месяца. Кроме того, спрос растет и на СПГ из России. Международное энергетическое агентство (МЭА) в апреле сообщило, что ожидает роста экспортных поставок российского сжиженного природного газа в 2024 году. "Для того чтобы увеличивать поставки российского СПГ в другие страны, России нужно настоятельно трудиться над созданием в самые кратчайшие сроки своего торгового флота, которого сегодня, по сути, нет. Нам нужны самые разные танкеры, включая танкеры ледового класса", - считает Шмаль. Также он считает, что флот нужен и для перевозок нефти. "Чтобы не попасть в ловушки, которые постоянно расставляют наши недруги, отслеживая суда, пытаясь, например, запретить им заходить в европейские порты, России необходимо создавать свой современный торговый флот, чтобы ни от кого не зависеть", - добавил Шмаль. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240820/spg-851002186.html

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нефть, газ, спг