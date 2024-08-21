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В России заявили о необходимости ввести в "нефтегазе" госпланирование - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В России заявили о необходимости ввести в "нефтегазе" госпланирование
В России заявили о необходимости ввести в "нефтегазе" госпланирование - 21.08.2024, ПРАЙМ
В России заявили о необходимости ввести в "нефтегазе" госпланирование
В России необходимо вновь ввести стратегическое госпланирование на несколько десятилетий вперед в нефтегазовой отрасли, считает президент Союза... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T09:49+0300
2024-08-21T09:53+0300
энергетика
нефтегазовый сектор
госплан
нефть
газ
россия
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В России необходимо вновь ввести стратегическое госпланирование на несколько десятилетий вперед в нефтегазовой отрасли, считает президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Геннадий Шмаль.Так, по словам главы Союза, у российских компаний нет единых подходов и целей в социальной и научно-технической политике, а также централизованного финансирования производства. "Все это перестало существовать в России где-то с 1995 года, когда в стране стали ликвидировать министерства и создавать частные компании", - подчеркнул эксперт.Шмаль озвучил потенциальный план действий. Так, он предлагает вновь ввести Госплан, который определил бы долгосрочные цели на несколько десятилетий, а также восстановить государственный комитет по науке и технике, который обеспечил бы интеллектуальное развитие отрасли."В нынешних чрезвычайных условиях, связанных с санкционным давлением Запада, перестройкой всей системы международных экономических отношений, это чрезвычайно важно, без чего вряд ли будет возможен тот серьезный технологический прорыв, о котором сейчас говорят в России", - объяснил он.
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нефтегазовый сектор, госплан, нефть, газ, россия
Энергетика, нефтегазовый сектор, Госплан, Нефть, Газ, РОССИЯ
09:49 21.08.2024 (обновлено: 09:53 21.08.2024)
 
В России заявили о необходимости ввести в "нефтегазе" госпланирование

Шмаль: в России важно возродить стратегическое госпланирование в "нефтегазе"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник НК "Роснефть".
Сотрудник НК Роснефть. - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В России необходимо вновь ввести стратегическое госпланирование на несколько десятилетий вперед в нефтегазовой отрасли, считает президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Геннадий Шмаль.
Так, по словам главы Союза, у российских компаний нет единых подходов и целей в социальной и научно-технической политике, а также централизованного финансирования производства. "Все это перестало существовать в России где-то с 1995 года, когда в стране стали ликвидировать министерства и создавать частные компании", - подчеркнул эксперт.
Шмаль озвучил потенциальный план действий. Так, он предлагает вновь ввести Госплан, который определил бы долгосрочные цели на несколько десятилетий, а также восстановить государственный комитет по науке и технике, который обеспечил бы интеллектуальное развитие отрасли.
"В нынешних чрезвычайных условиях, связанных с санкционным давлением Запада, перестройкой всей системы международных экономических отношений, это чрезвычайно важно, без чего вряд ли будет возможен тот серьезный технологический прорыв, о котором сейчас говорят в России", - объяснил он.
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Энергетиканефтегазовый секторГоспланНефтьГазРОССИЯ
 
 
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