https://1prime.ru/20240821/it-851023090.html
Торгпред: российские ИТ-решения для автопрома будут востребованы в Китае
Торгпред: российские ИТ-решения для автопрома будут востребованы в Китае - 21.08.2024, ПРАЙМ
Торгпред: российские ИТ-решения для автопрома будут востребованы в Китае
Российские технологические решения для автопрома будут востребованы в Китае, российские компании смогут найти надежных китайских партнеров, заявил торгпред... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T08:09+0300
2024-08-21T08:09+0300
2024-08-21T08:09+0300
экономика
авто
it
китай
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848794211_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_566f84e01d8eecac81c869de7011a81a.jpg
ПЕКИН, 21 авг - ПРАЙМ. Российские технологические решения для автопрома будут востребованы в Китае, российские компании смогут найти надежных китайских партнеров, заявил торгпред России в Китае Алексей Дахновский. Как сообщило торговое представительство России в Китае в Telegram-канале, более ста ведущих китайских автопромышленных предприятий приняли участие в бизнес-миссии "Российские ИТ-решения для китайского автопрома", организованной торгпредством 20 августа. "В рамках прошедшего мероприятия ведущие российские ИТ-компании, в том числе имеющие опыт работы с китайскими автопроизводителями, презентовали ряд решений в сферах локализации бортовых информационных систем и M2M Connectivity, а также российские разработки CAE-системы и автомобильного шлюза безопасности", - говорится в сообщении торгпредства. Отмечается, что в заключительной части китайским предприятиям были предложены возможные форматы участия в создании российского электрокара "Атом". "С учетом роста объемов импорта автомобилей из Китая крайне актуальны вопросы интеграции новейших цифровых разработок в системы управления и мониторинга автотранспортными средствами", - заявил на бизнес-миссии Дахновский. Он выразил уверенность, что российские технологические решения будут востребованы в Китае, российские компании найдут надежных китайских партнеров среди участников.
https://1prime.ru/20240820/kitay-851019920.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848794211_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_289e0a7eccd9e4eff8b6dc6d5a3f1ea6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, it, китай, россия
Экономика, Авто, IT, КИТАЙ, РОССИЯ
Торгпред: российские ИТ-решения для автопрома будут востребованы в Китае
Торгпред Дахновский: российские ИТ-решения для автопрома будут востребованы в КНР
ПЕКИН, 21 авг - ПРАЙМ. Российские технологические решения для автопрома будут востребованы в Китае, российские компании смогут найти надежных китайских партнеров, заявил торгпред России в Китае Алексей Дахновский.
Как сообщило торговое представительство России в Китае в Telegram-канале, более ста ведущих китайских автопромышленных предприятий приняли участие в бизнес-миссии "Российские ИТ-решения для китайского автопрома", организованной торгпредством 20 августа.
"В рамках прошедшего мероприятия ведущие российские ИТ-компании, в том числе имеющие опыт работы с китайскими автопроизводителями, презентовали ряд решений в сферах локализации бортовых информационных систем и M2M Connectivity, а также российские разработки CAE-системы и автомобильного шлюза безопасности", - говорится в сообщении торгпредства.
ВЭБ прорабатывает проекты с Китаем на сумму свыше 10 триллионов рублей
Отмечается, что в заключительной части китайским предприятиям были предложены возможные форматы участия в создании российского электрокара "Атом".
"С учетом роста объемов импорта автомобилей из Китая крайне актуальны вопросы интеграции новейших цифровых разработок в системы управления и мониторинга автотранспортными средствами", - заявил на бизнес-миссии Дахновский.
Он выразил уверенность, что российские технологические решения будут востребованы в Китае, российские компании найдут надежных китайских партнеров среди участников.