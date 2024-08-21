https://1prime.ru/20240821/kapitulyatsiya-851042439.html

"Условия капитуляции". В США сделали дерзкое заявление о спецоперации

"Условия капитуляции". В США сделали дерзкое заявление о спецоперации - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Условия капитуляции". В США сделали дерзкое заявление о спецоперации

После нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область Киев будет вынужден капитулировать, заявил офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T16:27+0300

2024-08-21T16:27+0300

2024-08-21T16:27+0300

спецоперация на украине

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. После нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область Киев будет вынужден капитулировать, заявил офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Dialogue Works."Теперь Россия может методично просто сокрушить его (Владимира Зеленского – прим.ред.), а затем продолжить, пока не добьется военной победы. Тогда не придется беспокоиться о переговорах, это будут просто условия капитуляции, я думаю это наиболее вероятный сценарий", — заявил Дэвис.По словам бывшего военнослужащего, Украина решила атаковать Курскую область, надеясь улучшить переговорную позицию, но это не удалось. Кроме того, Киеву уже предлагались приемлемые условия мира, однако Владимир Зеленский все отверг.Дэвис резюмировал, что глава киевского режима не заинтересован в переговорах для урегулирования конфликта.Ранее президент России Владимир Путин в ответ на нападение ВСУ на Курскую область заявил, что Москва не будет вести переговоры со стороной, которая атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру или создает угрозу объектам атомной энергетики.

https://1prime.ru/20240821/ssha-851041562.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша