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"Условия капитуляции". В США сделали дерзкое заявление о спецоперации - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Условия капитуляции". В США сделали дерзкое заявление о спецоперации
"Условия капитуляции". В США сделали дерзкое заявление о спецоперации - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Условия капитуляции". В США сделали дерзкое заявление о спецоперации
После нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область Киев будет вынужден капитулировать, заявил офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:27+0300
2024-08-21T16:27+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. После нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область Киев будет вынужден капитулировать, заявил офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Dialogue Works."Теперь Россия может методично просто сокрушить его (Владимира Зеленского – прим.ред.), а затем продолжить, пока не добьется военной победы. Тогда не придется беспокоиться о переговорах, это будут просто условия капитуляции, я думаю это наиболее вероятный сценарий", — заявил Дэвис.По словам бывшего военнослужащего, Украина решила атаковать Курскую область, надеясь улучшить переговорную позицию, но это не удалось. Кроме того, Киеву уже предлагались приемлемые условия мира, однако Владимир Зеленский все отверг.Дэвис резюмировал, что глава киевского режима не заинтересован в переговорах для урегулирования конфликта.Ранее президент России Владимир Путин в ответ на нападение ВСУ на Курскую область заявил, что Москва не будет вести переговоры со стороной, которая атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру или создает угрозу объектам атомной энергетики.
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сша
Спецоперация на Украине, США
16:27 21.08.2024
 
"Условия капитуляции". В США сделали дерзкое заявление о спецоперации

Дэвис: после атаки на Курскую область Украину ждет только капитуляция

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. После нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область Киев будет вынужден капитулировать, заявил офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Dialogue Works.
"Теперь Россия может методично просто сокрушить его (Владимира Зеленского – прим.ред.), а затем продолжить, пока не добьется военной победы. Тогда не придется беспокоиться о переговорах, это будут просто условия капитуляции, я думаю это наиболее вероятный сценарий", — заявил Дэвис.
По словам бывшего военнослужащего, Украина решила атаковать Курскую область, надеясь улучшить переговорную позицию, но это не удалось. Кроме того, Киеву уже предлагались приемлемые условия мира, однако Владимир Зеленский все отверг.
Дэвис резюмировал, что глава киевского режима не заинтересован в переговорах для урегулирования конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин в ответ на нападение ВСУ на Курскую область заявил, что Москва не будет вести переговоры со стороной, которая атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру или создает угрозу объектам атомной энергетики.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
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Спецоперация на УкраинеСША
 
 
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