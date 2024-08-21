https://1prime.ru/20240821/kontrol-851037060.html

Русские приближаются к Покровску. На Украине уже поняли, что это значит

Русские приближаются к Покровску. На Украине уже поняли, что это значит - 21.08.2024, ПРАЙМ

Русские приближаются к Покровску. На Украине уже поняли, что это значит

Тактические позиции сил в регионе сильно изменятся, когда ВС РФ займут Покровск. Покорение этой стратегически важной точки позволит российскому командованию... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T14:17+0300

2024-08-21T14:17+0300

2024-08-21T14:17+0300

спецоперация на украине

всу

вс рф

донбасс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/09/850787469_0:15:1727:986_1920x0_80_0_0_79f02c9c1006ae387e1da4aa560ee024.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Тактические позиции сил в регионе сильно изменятся, когда ВС РФ займут Покровск. Покорение этой стратегически важной точки позволит российскому командованию контролировать весь Донбасс и продвигаться дальше, сообщает украинское издание "Апостроф".Покровск является важной позицией, определяющей доминирование в регионе. Так, его захват определит переход контроля над всей юго-восточной Украиной. Сложившаяся на фронте ситуация ставит под угрозу влияние ВСУ в Донбассе. Автор статьи подчеркивает, что доступ к городу обуславливает "вероятность овладения Запорожской областью, выход на оперативное пространство в Днепропетровской области, перспективу возможного окружения Харькова".В статье также подчеркивается, что похожая ситуация разворачивалась в ходе Второй мировой войны после Курской битвы. Тогда советские войска не смогли реализовать план по захвату влияния в регионе, однако шансы сегодняшней России воплотить его велики. Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240821/ukraina-851036540.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, вс рф, донбасс