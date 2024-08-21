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Русские приближаются к Покровску. На Украине уже поняли, что это значит
Русские приближаются к Покровску. На Украине уже поняли, что это значит - 21.08.2024, ПРАЙМ
Русские приближаются к Покровску. На Украине уже поняли, что это значит
Тактические позиции сил в регионе сильно изменятся, когда ВС РФ займут Покровск. Покорение этой стратегически важной точки позволит российскому командованию... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T14:17+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Тактические позиции сил в регионе сильно изменятся, когда ВС РФ займут Покровск. Покорение этой стратегически важной точки позволит российскому командованию контролировать весь Донбасс и продвигаться дальше, сообщает украинское издание "Апостроф".Покровск является важной позицией, определяющей доминирование в регионе. Так, его захват определит переход контроля над всей юго-восточной Украиной. Сложившаяся на фронте ситуация ставит под угрозу влияние ВСУ в Донбассе. Автор статьи подчеркивает, что доступ к городу обуславливает "вероятность овладения Запорожской областью, выход на оперативное пространство в Днепропетровской области, перспективу возможного окружения Харькова".В статье также подчеркивается, что похожая ситуация разворачивалась в ходе Второй мировой войны после Курской битвы. Тогда советские войска не смогли реализовать план по захвату влияния в регионе, однако шансы сегодняшней России воплотить его велики. Полный текст читайте на ИноСМИ
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всу, вс рф, донбасс
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, ДОНБАСС
Русские приближаются к Покровску. На Украине уже поняли, что это значит
"Апостроф": оставив Покровск, ВСУ потеряют контроль над всем Донбассом
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
Тактические позиции сил в регионе сильно изменятся, когда ВС РФ займут Покровск. Покорение этой стратегически важной точки позволит российскому командованию контролировать весь Донбасс и продвигаться дальше, сообщает украинское издание "Апостроф"
.
Покровск является важной позицией, определяющей доминирование в регионе. Так, его захват определит переход контроля над всей юго-восточной Украиной. Сложившаяся на фронте ситуация ставит под угрозу влияние ВСУ в Донбассе. Автор статьи подчеркивает, что доступ к городу обуславливает "вероятность овладения Запорожской областью, выход на оперативное пространство в Днепропетровской области, перспективу возможного окружения Харькова".
В статье также подчеркивается, что похожая ситуация разворачивалась в ходе Второй мировой войны после Курской битвы. Тогда советские войска не смогли реализовать план по захвату влияния в регионе, однако шансы сегодняшней России воплотить его велики.
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