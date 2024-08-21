https://1prime.ru/20240821/krossovery-851028451.html
Составлен рейтинг доступности кроссоверов в России
Составлен рейтинг доступности кроссоверов в России - 21.08.2024, ПРАЙМ
Составлен рейтинг доступности кроссоверов в России
Выбор машин с четырьмя ведущими колесами на российском рынке сейчас не так велик, еще сложнее придется клиентам, ограниченным в финансах, пишет Autonews. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:09+0300
2024-08-21T11:09+0300
2024-08-21T11:09+0300
авто
кроссоверы
китайские авто
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Выбор машин с четырьмя ведущими колесами на российском рынке сейчас не так велик, еще сложнее придется клиентам, ограниченным в финансах, пишет Autonews.В рейтинге доступности классических кроссоверов, который составило издание, Haval Jolion сейчас на первом месте. Цены на китайский автомобиль, собираемый на заводе в Тульской области, начинаются от 2,449 миллиона рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПод названием Solaris HC скрывается кроссовер Hyundai Creta. Его производство возобновили на петербургском заводе из оставшихся на предприятии машинокомплектов. Эту модель, в отличие от большинства конкурентов, в AWD-версии можно купить с механической коробкой передач. Цены на официальном сайте начинаются от 2,615 миллиона рублей.Полным приводом популярнейший в России кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max обзавелся только в прошлом году. В такой комплектации его можно купить только с мотором объемом 1,5 литров и мощностью лошадиных сил. Минимальная стоимость — 2,94 миллиона рублей.Полноприводный кроссовер Omoda C5 обойдется от 3,139 миллиона рублей, с учетом традиционной скидки — .в 2,9 миллиона.Белорусский кроссовер Belgee X70 — перелицованная версия Geely Atlas Pro. Модель оборудована 1,5-литровым бензиновым мотором, однако в отличие от переднеприводной версии мощность составляет 177 лошадиных сил. С рядом опций его цена составляет от 2,895 миллиона рублей.Одним из доступных полноприводных кроссоверов по параллельному импорту можно считать Kia Seltos, дебютировавший в начале 2020 года. Комплектации есть с 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 121 и 123 лошадиные силы, а также с двухлитровым мотором, развивающим 149 лошадиных сил. В двух дилерских центрах изданию удалось найти полноприводную модель со 121-сильным агрегатом. Цена — 3,2 миллиона рублей.
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авто, кроссоверы, китайские авто
Авто, кроссоверы, китайские авто
Составлен рейтинг доступности кроссоверов в России
Autonews: в рейтинге доступности кроссоверов Haval Jolion на первом месте
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ.
Выбор машин с четырьмя ведущими колесами на российском рынке сейчас не так велик, еще сложнее придется клиентам, ограниченным в финансах, пишет Autonews
.
В рейтинге доступности классических кроссоверов, который составило издание, Haval Jolion сейчас на первом месте. Цены на китайский автомобиль, собираемый на заводе в Тульской области, начинаются от 2,449 миллиона рублей.
Под названием Solaris HC скрывается кроссовер Hyundai Creta. Его производство возобновили на петербургском заводе из оставшихся на предприятии машинокомплектов. Эту модель, в отличие от большинства конкурентов, в AWD-версии можно купить с механической коробкой передач. Цены на официальном сайте начинаются от 2,615 миллиона рублей.
В России появился новый компактный кроссовер по доступной цене
Полным приводом популярнейший в России кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max обзавелся только в прошлом году. В такой комплектации его можно купить только с мотором объемом 1,5 литров и мощностью лошадиных сил. Минимальная стоимость — 2,94 миллиона рублей.
Полноприводный кроссовер Omoda C5 обойдется от 3,139 миллиона рублей, с учетом традиционной скидки — .в 2,9 миллиона.
Белорусский кроссовер Belgee X70 — перелицованная версия Geely Atlas Pro. Модель оборудована 1,5-литровым бензиновым мотором, однако в отличие от переднеприводной версии мощность составляет 177 лошадиных сил. С рядом опций его цена составляет от 2,895 миллиона рублей.
Одним из доступных полноприводных кроссоверов по параллельному импорту можно считать Kia Seltos, дебютировавший в начале 2020 года. Комплектации есть с 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 121 и 123 лошадиные силы, а также с двухлитровым мотором, развивающим 149 лошадиных сил. В двух дилерских центрах изданию удалось найти полноприводную модель со 121-сильным агрегатом. Цена — 3,2 миллиона рублей.