https://1prime.ru/20240821/kurs-851044386.html

ЦБ обозначил официальный курс валют на 22 августа

ЦБ обозначил официальный курс валют на 22 августа - 21.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил официальный курс валют на 22 августа

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 9,53 копейки, до 12,2114 рубля, курс доллара - на 99,18 копейки, до 91,6862 рубля,... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T17:12+0300

2024-08-21T17:12+0300

2024-08-21T17:35+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 9,53 копейки, до 12,2114 рубля, курс доллара - на 99,18 копейки, до 91,6862 рубля, курс евро - на 1,75 рубля, до 101,95 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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курсы валют, доллар, юань, рубль, банк россии