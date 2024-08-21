https://1prime.ru/20240821/kurs-851044386.html
ЦБ обозначил официальный курс валют на 22 августа
ЦБ обозначил официальный курс валют на 22 августа - 21.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс валют на 22 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 9,53 копейки, до 12,2114 рубля, курс доллара - на 99,18 копейки, до 91,6862 рубля,... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:12+0300
2024-08-21T17:12+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 9,53 копейки, до 12,2114 рубля, курс доллара - на 99,18 копейки, до 91,6862 рубля, курс евро - на 1,75 рубля, до 101,95 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20240821/shtraf-851042909.html
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курсы валют, доллар, юань, рубль, банк россии
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, доллар, юань, рубль, Банк России
ЦБ обозначил официальный курс валют на 22 августа
ЦБ: курс юаня на четверг - 12,21 руб, доллара - 91,69 руб, евро - 101,95 руб
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 9,53 копейки, до 12,2114 рубля, курс доллара - на 99,18 копейки, до 91,6862 рубля, курс евро - на 1,75 рубля, до 101,95 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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