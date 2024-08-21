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"Больше и больше". В ВСУ раскрыли, что им устроила Россия в Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Больше и больше". В ВСУ раскрыли, что им устроила Россия в Курской области
"Больше и больше". В ВСУ раскрыли, что им устроила Россия в Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Больше и больше". В ВСУ раскрыли, что им устроила Россия в Курской области
БПЛА ВС РФ непрерывно контролируют ситуацию на российских приграничных территориях, предупреждая тем самым атаки ВСУ. Натиск войск РФ продолжает расти, заявили... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:00+0300
2024-08-21T10:00+0300
спецоперация на украине
всу
россия
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. БПЛА ВС РФ непрерывно контролируют ситуацию на российских приграничных территориях, предупреждая тем самым атаки ВСУ. Натиск войск РФ продолжает расти, заявили в издании France Info."Каждый день это ощущается всё сильнее и сильнее. Дронов и наносимых ими ударов становится всё больше и больше", — рассказал украинский солдат журналисту.В издании также подчеркнули, что наращивание числа российских беспилотников на атакованных ВСУ территориях свидетельствует о том, что повторить нападение с эффектом неожиданности у украинской стороны уже не получится. Журналист дополнил, что Россия готова жестко ответить на выпад Киева.
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всу, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ
10:00 21.08.2024
 
"Больше и больше". В ВСУ раскрыли, что им устроила Россия в Курской области

Солдат ВСУ: в небе Курской области стремительно растет число дронов ВС России

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. БПЛА ВС РФ непрерывно контролируют ситуацию на российских приграничных территориях, предупреждая тем самым атаки ВСУ. Натиск войск РФ продолжает расти, заявили в издании France Info.
"Каждый день это ощущается всё сильнее и сильнее. Дронов и наносимых ими ударов становится всё больше и больше", — рассказал украинский солдат журналисту.
В издании также подчеркнули, что наращивание числа российских беспилотников на атакованных ВСУ территориях свидетельствует о том, что повторить нападение с эффектом неожиданности у украинской стороны уже не получится. Журналист дополнил, что Россия готова жестко ответить на выпад Киева.
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Спецоперация на УкраинеВСУРОССИЯ
 
 
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