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"Больше и больше". В ВСУ раскрыли, что им устроила Россия в Курской области

"Больше и больше". В ВСУ раскрыли, что им устроила Россия в Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Больше и больше". В ВСУ раскрыли, что им устроила Россия в Курской области

БПЛА ВС РФ непрерывно контролируют ситуацию на российских приграничных территориях, предупреждая тем самым атаки ВСУ. Натиск войск РФ продолжает расти, заявили... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T10:00+0300

2024-08-21T10:00+0300

2024-08-21T10:00+0300

спецоперация на украине

всу

россия

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. БПЛА ВС РФ непрерывно контролируют ситуацию на российских приграничных территориях, предупреждая тем самым атаки ВСУ. Натиск войск РФ продолжает расти, заявили в издании France Info."Каждый день это ощущается всё сильнее и сильнее. Дронов и наносимых ими ударов становится всё больше и больше", — рассказал украинский солдат журналисту.В издании также подчеркнули, что наращивание числа российских беспилотников на атакованных ВСУ территориях свидетельствует о том, что повторить нападение с эффектом неожиданности у украинской стороны уже не получится. Журналист дополнил, что Россия готова жестко ответить на выпад Киева.

https://1prime.ru/20240821/oruzhie-851024178.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, россия