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Российскую нефть будут покупать несмотря на санкции, заявил участник рынка - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Российскую нефть будут покупать несмотря на санкции, заявил участник рынка
Российскую нефть будут покупать несмотря на санкции, заявил участник рынка - 21.08.2024, ПРАЙМ
Российскую нефть будут покупать несмотря на санкции, заявил участник рынка
Российскую нефть, невзирая на наложенные западными странами санкции, покупали, покупают и будут покупать, заявил в интервью РИА Новости президент Союза... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T08:14+0300
2024-08-21T08:14+0300
энергетика
нефть
экспорт
потолок цен на нефть
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российскую нефть, невзирая на наложенные западными странами санкции, покупали, покупают и будут покупать, заявил в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.По его словам, поставки нефти из России существенно не сократились благодаря возможности ее сбыта на восточных рынках.Шмаль подчеркнул, что после введения санкций Запада против нефтяной отрасли РФ ее поставки на экспорт не уменьшались существенным образом. "Что касается нефти, то сколько мы ее продавали, столько фактически и продаем, так как сумели оперативно повернуться на восток, куда сейчас и пошла, главным образом, российская нефть – в Китай, Индию и Турцию... Российскую нефть, несмотря на все запреты Запада, покупали, покупают и будут покупать. Людям нужна нефть, и никуда от этого не денешься", - подчеркнул глава Союза нефтегазопромышленников.Он отметил, что потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, "можно констатировать, не сработал, полностью провалился". Шмаль указал, что РФ сейчас реализует свою нефть с немалым дисконтом, однако ее цена в итоге все равно оказывается выше потолка, в среднем на уровне 65-70 долларов за баррель. "Российская нефть течет в Китай и Индию сегодня рекой. Благодаря чему товарооборот нашей страны с ними бьет все рекорды чуть ли не каждый месяц, и поток этот не остановить. Потребности двух азиатских гигантов в нефти огромны", - подчеркнул он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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нефть, экспорт, потолок цен на нефть
Энергетика, Нефть, экспорт, потолок цен на нефть
08:14 21.08.2024
 
Российскую нефть будут покупать несмотря на санкции, заявил участник рынка

Шмаль: российскую нефть несмотря на санкции покупали, покупают и будут покупать

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российскую нефть, невзирая на наложенные западными странами санкции, покупали, покупают и будут покупать, заявил в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.
По его словам, поставки нефти из России существенно не сократились благодаря возможности ее сбыта на восточных рынках.
Шмаль подчеркнул, что после введения санкций Запада против нефтяной отрасли РФ ее поставки на экспорт не уменьшались существенным образом.
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"Что касается нефти, то сколько мы ее продавали, столько фактически и продаем, так как сумели оперативно повернуться на восток, куда сейчас и пошла, главным образом, российская нефть – в Китай, Индию и Турцию... Российскую нефть, несмотря на все запреты Запада, покупали, покупают и будут покупать. Людям нужна нефть, и никуда от этого не денешься", - подчеркнул глава Союза нефтегазопромышленников.
Он отметил, что потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, "можно констатировать, не сработал, полностью провалился". Шмаль указал, что РФ сейчас реализует свою нефть с немалым дисконтом, однако ее цена в итоге все равно оказывается выше потолка, в среднем на уровне 65-70 долларов за баррель.
"Российская нефть течет в Китай и Индию сегодня рекой. Благодаря чему товарооборот нашей страны с ними бьет все рекорды чуть ли не каждый месяц, и поток этот не остановить. Потребности двух азиатских гигантов в нефти огромны", - подчеркнул он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭнергетикаНефтьэкспортпотолок цен на нефть
 
 
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