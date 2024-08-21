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Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза - 21.08.2024, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 426... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T17:34+0300

2024-08-21T17:34+0300

2024-08-21T17:45+0300

энергетика

сша

нефть

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 426 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 2,8 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) незначительно уменьшились - до 28,2 миллиона баррелей с 28,8 миллиона.Запасы бензина в США снизились на 1,6 миллиона баррелей (на 0,7%), до 220,6 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя на 1 миллион баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,3 миллиона баррелей (на 2,6%), до 122,8 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось увеличение на 40 тысяч баррелей.

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сша, нефть