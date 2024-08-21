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В США оценили рост нефтедобычи - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В США оценили рост нефтедобычи
В США оценили рост нефтедобычи - 21.08.2024, ПРАЙМ
В США оценили рост нефтедобычи
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 13,4 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:36+0300
2024-08-21T17:37+0300
сша
нефть
нефтедобыча
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 13,4 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,35 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в мае добыча нефти в США составила 13,18 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель составил 13,19 миллиона баррелей в сутки, в июле - 13,33 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 6 августа понизило прогноз средней добычи нефти в стране на текущий год на 20 тысяч баррелей в день - до 13,23 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 80 тысяч баррелей в день, до 13,69 миллиона баррелей.
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сша, нефть, нефтедобыча
США, Нефть, нефтедобыча
17:36 21.08.2024 (обновлено: 17:37 21.08.2024)
 
В США оценили рост нефтедобычи

Добыча нефти в США за неделю по 16 августа выросла на 100 тыс б/с

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 13,4 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,35 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.
Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в мае добыча нефти в США составила 13,18 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель составил 13,19 миллиона баррелей в сутки, в июле - 13,33 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 6 августа понизило прогноз средней добычи нефти в стране на текущий год на 20 тысяч баррелей в день - до 13,23 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 80 тысяч баррелей в день, до 13,69 миллиона баррелей.
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