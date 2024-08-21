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В США обозначили динамику стратегического резерва нефти - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В США обозначили динамику стратегического резерва нефти
В США обозначили динамику стратегического резерва нефти - 21.08.2024, ПРАЙМ
В США обозначили динамику стратегического резерва нефти
Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 16 августа, увеличился на 0,6 миллиона баррелей - до 377,163 миллиона баррелей, следует из... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:49+0300
2024-08-21T17:49+0300
энергетика
стратегический нефтяной резерв
сша
нефть
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 16 августа, увеличился на 0,6 миллиона баррелей - до 377,163 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет. Однако на данный момент он по-прежнему остается на минимумах с 1983 года. В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года.
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стратегический нефтяной резерв, сша, нефть
Энергетика, стратегический нефтяной резерв, США, Нефть
17:49 21.08.2024
 
В США обозначили динамику стратегического резерва нефти

Стратегический резерв нефти США за неделю вырос на 0,6 млн баррелей до 377,2 млн

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 16 августа, увеличился на 0,6 миллиона баррелей - до 377,163 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет. Однако на данный момент он по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.
В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года.
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза
17:34
 
Энергетикастратегический нефтяной резервСШАНефть
 
 
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