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В США обозначили динамику стратегического резерва нефти

В США обозначили динамику стратегического резерва нефти - 21.08.2024, ПРАЙМ

В США обозначили динамику стратегического резерва нефти

Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 16 августа, увеличился на 0,6 миллиона баррелей - до 377,163 миллиона баррелей, следует из... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T17:49+0300

2024-08-21T17:49+0300

2024-08-21T17:49+0300

энергетика

стратегический нефтяной резерв

сша

нефть

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 16 августа, увеличился на 0,6 миллиона баррелей - до 377,163 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет. Однако на данный момент он по-прежнему остается на минимумах с 1983 года. В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года.

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стратегический нефтяной резерв, сша, нефть