https://1prime.ru/20240821/pribyl-851041674.html
"Циан" увеличил чистую прибыль в первом полугодии в полтора раза
"Циан" увеличил чистую прибыль в первом полугодии в полтора раза - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Циан" увеличил чистую прибыль в первом полугодии в полтора раза
Компания Cian PLC, которой принадлежит одна из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", в первом полугодии 2024 года увеличила... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:11+0300
2024-08-21T16:11+0300
2024-08-21T16:12+0300
чистая прибыль
циан
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Компания Cian PLC, которой принадлежит одна из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в полтора раза – до 952 миллионов рублей, сообщила пресс-служба компании. Полугодовая выручка компании выросла на 26% - до 6,4 миллиарда рублей. В том числе выручка основного бизнеса увеличилась на 23% год к году - до почти 6 миллиардов рублей, указывается в сообщении. Показатель скорректированной EBITDA по итогам шести месяцев вырос на 91% - до 1,8 миллиарда рублей. Рентабельность по ней увеличилась на 9,6 процентного пункта - до 28,2%. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd, объявившей о планах провести редомициляцию в Россию.
https://1prime.ru/20240821/aktivy-851041159.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чистая прибыль, циан, россия
чистая прибыль, ЦИАН, РОССИЯ
"Циан" увеличил чистую прибыль в первом полугодии в полтора раза
Чистая прибыль "Циан" увеличилась в первом полугодии до 952 млн рублей
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Компания Cian PLC, которой принадлежит одна из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в полтора раза – до 952 миллионов рублей, сообщила пресс-служба компании.
Полугодовая выручка компании выросла на 26% - до 6,4 миллиарда рублей. В том числе выручка основного бизнеса увеличилась на 23% год к году - до почти 6 миллиардов рублей, указывается в сообщении.
Показатель скорректированной EBITDA по итогам шести месяцев вырос на 91% - до 1,8 миллиарда рублей. Рентабельность по ней увеличилась на 9,6 процентного пункта - до 28,2%.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd, объявившей о планах провести редомициляцию в Россию.
Консультант оценил стоимость российских активов британской Raven Property