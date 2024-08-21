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"Циан" увеличил чистую прибыль в первом полугодии в полтора раза

"Циан" увеличил чистую прибыль в первом полугодии в полтора раза - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Циан" увеличил чистую прибыль в первом полугодии в полтора раза

Компания Cian PLC, которой принадлежит одна из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", в первом полугодии 2024 года увеличила... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T16:11+0300

2024-08-21T16:11+0300

2024-08-21T16:12+0300

чистая прибыль

циан

россия

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Компания Cian PLC, которой принадлежит одна из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в полтора раза – до 952 миллионов рублей, сообщила пресс-служба компании. Полугодовая выручка компании выросла на 26% - до 6,4 миллиарда рублей. В том числе выручка основного бизнеса увеличилась на 23% год к году - до почти 6 миллиардов рублей, указывается в сообщении. Показатель скорректированной EBITDA по итогам шести месяцев вырос на 91% - до 1,8 миллиарда рублей. Рентабельность по ней увеличилась на 9,6 процентного пункта - до 28,2%. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd, объявившей о планах провести редомициляцию в Россию.

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чистая прибыль, циан, россия