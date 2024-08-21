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В ГД прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на приграничье
В ГД прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на приграничье - 21.08.2024, ПРАЙМ
В ГД прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на приграничье
Участие частной военной компании Forward Observation Group из Соединенных Штатов во вторжении ВСУ в Курскую область является для России вызовом, на который она... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:32+0300
2024-08-21T11:32+0300
2024-08-21T11:33+0300
спецоперация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Участие частной военной компании Forward Observation Group из Соединенных Штатов во вторжении ВСУ в Курскую область является для России вызовом, на который она даст адекватный ответ. "Участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область неудивительно, так как они не только наблюдатели, но и фактически командиры ВСУ. США интегрировали своих солдат в украинскую армию и проводят военный эксперимент по эффективности своей задумки", - сказал парлментарий РИА Новости.В этой связи Белик добавил, что это лишний раз демонстрирует прямое участие США в украинском конфликте. По его словам, ЧВК - это не просто военные, а "глаза и уши" американских войск.
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россия, сша, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА
В ГД прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на приграничье
Белик назвал участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область вызовом
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Участие частной военной компании Forward Observation Group из Соединенных Штатов во вторжении ВСУ в Курскую область является для России вызовом, на который она даст адекватный ответ.
"Участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область неудивительно, так как они не только наблюдатели, но и фактически командиры ВСУ. США интегрировали своих солдат в украинскую армию и проводят военный эксперимент по эффективности своей задумки", - сказал парлментарий РИА Новости.
В этой связи Белик добавил, что это лишний раз демонстрирует прямое участие США в украинском конфликте. По его словам, ЧВК - это не просто военные, а "глаза и уши" американских войск.