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"Мы не друзья". В США откровенно высказались о конфликте на Украине

"Мы не друзья". В США откровенно высказались о конфликте на Украине - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Мы не друзья". В США откровенно высказались о конфликте на Украине

Вашингтон бросает Киев на произвол судьбы, так как он не смог ослабить Россию. Такое мнение выразил экс-разведчик армии США Скотт Риттр в эфире передачи... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T16:10+0300

2024-08-21T16:10+0300

2024-08-21T16:10+0300

спецоперация на украине

сша

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Вашингтон бросает Киев на произвол судьбы, так как он не смог ослабить Россию. Такое мнение выразил экс-разведчик армии США Скотт Риттр в эфире передачи Redacted.По словам Риттера, США стремятся избавиться от инструментов, которые им больше не нужны, включая Украину. Кроме того, достигнутые в Стамбуле договоренности, которые могли привести к прекращению конфликта, не входили в планы американской стороны."Военные действия были продлены, так как Соединенные Штаты не позволили Украине добиться мира, потому что мы не друзья Украины", — отметил эксперт.Ранее президент России Владимир Путин в ответ на нападение ВСУ на Курскую область заявил, что Москва не будет вести переговоры со стороной, которая атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру или создает угрозу объектам атомной энергетики.

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сша