https://1prime.ru/20240821/stsenariy-851029546.html
"Худший сценарий". СМИ забили тревогу из-за ситуации в Курской области
"Худший сценарий". СМИ забили тревогу из-за ситуации в Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Худший сценарий". СМИ забили тревогу из-за ситуации в Курской области
Киев может понести критические потери на российских приграничных территориях, считает военный аналитик Патрик Бьюри. Его слова приводит издание Business... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:27+0300
2024-08-21T11:27+0300
2024-08-21T11:27+0300
спецоперация на украине
всу
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Киев может понести критические потери на российских приграничных территориях, считает военный аналитик Патрик Бьюри. Его слова приводит издание Business Insider."Наихудший сценарий для Украины - это если Россия прижмет элитные войска (ВСУ - Прим.ред) в Курской области…" — уточнил он.Эксперт считает, что в таком случае элитные подразделения украинской армии просто потеряют свой военный потенциал, что принудит их к отступлению. Он подчеркнул, что Киев не может позволить себе такие потери.16 августа Министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 2860 человек личного состава, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских орудия.
https://1prime.ru/20240821/ukraina-851028153.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, россия, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА
"Худший сценарий". СМИ забили тревогу из-за ситуации в Курской области
Аналитик Бьюри: ВСУ рискуют потерять элитные части в Курской области
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
Киев может понести критические потери на российских приграничных территориях, считает военный аналитик Патрик Бьюри. Его слова приводит издание Business Insider
.
"Наихудший сценарий для Украины - это если Россия прижмет элитные войска (ВСУ - Прим.ред) в Курской области…" — уточнил он.
Эксперт считает, что в таком случае элитные подразделения украинской армии просто потеряют свой военный потенциал, что принудит их к отступлению. Он подчеркнул, что Киев не может позволить себе такие потери.
16 августа Министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 2860 человек личного состава, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских орудия.
На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе