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"Худший сценарий". СМИ забили тревогу из-за ситуации в Курской области

"Худший сценарий". СМИ забили тревогу из-за ситуации в Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Худший сценарий". СМИ забили тревогу из-за ситуации в Курской области

Киев может понести критические потери на российских приграничных территориях, считает военный аналитик Патрик Бьюри. Его слова приводит издание Business... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T11:27+0300

2024-08-21T11:27+0300

2024-08-21T11:27+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Киев может понести критические потери на российских приграничных территориях, считает военный аналитик Патрик Бьюри. Его слова приводит издание Business Insider."Наихудший сценарий для Украины - это если Россия прижмет элитные войска (ВСУ - Прим.ред) в Курской области…" — уточнил он.Эксперт считает, что в таком случае элитные подразделения украинской армии просто потеряют свой военный потенциал, что принудит их к отступлению. Он подчеркнул, что Киев не может позволить себе такие потери.16 августа Министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 2860 человек личного состава, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских орудия.

https://1prime.ru/20240821/ukraina-851028153.html

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всу, россия, украина