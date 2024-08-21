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"Худший сценарий". СМИ забили тревогу из-за ситуации в Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ
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"Худший сценарий". СМИ забили тревогу из-за ситуации в Курской области
"Худший сценарий". СМИ забили тревогу из-за ситуации в Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Худший сценарий". СМИ забили тревогу из-за ситуации в Курской области
Киев может понести критические потери на российских приграничных территориях, считает военный аналитик Патрик Бьюри. Его слова приводит издание Business... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:27+0300
2024-08-21T11:27+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Киев может понести критические потери на российских приграничных территориях, считает военный аналитик Патрик Бьюри. Его слова приводит издание Business Insider."Наихудший сценарий для Украины - это если Россия прижмет элитные войска (ВСУ - Прим.ред) в Курской области…" — уточнил он.Эксперт считает, что в таком случае элитные подразделения украинской армии просто потеряют свой военный потенциал, что принудит их к отступлению. Он подчеркнул, что Киев не может позволить себе такие потери.16 августа Министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 2860 человек личного состава, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских орудия.
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всу, россия, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА
11:27 21.08.2024
 
"Худший сценарий". СМИ забили тревогу из-за ситуации в Курской области

Аналитик Бьюри: ВСУ рискуют потерять элитные части в Курской области

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Киев может понести критические потери на российских приграничных территориях, считает военный аналитик Патрик Бьюри. Его слова приводит издание Business Insider.
"Наихудший сценарий для Украины - это если Россия прижмет элитные войска (ВСУ - Прим.ред) в Курской области…" — уточнил он.
Эксперт считает, что в таком случае элитные подразделения украинской армии просто потеряют свой военный потенциал, что принудит их к отступлению. Он подчеркнул, что Киев не может позволить себе такие потери.
16 августа Министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 2860 человек личного состава, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских орудия.
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