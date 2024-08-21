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"Чувствует себя уверенно": Чемезов сделал заявление о ситуации на фронте

"Чувствует себя уверенно": Чемезов сделал заявление о ситуации на фронте - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Чувствует себя уверенно": Чемезов сделал заявление о ситуации на фронте

Россия в порядке даже спустя три года активного санкционного и военного давления Запада, рассказал в интервью Reuters генеральный директор госкорпорации... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T13:41+0300

2024-08-21T13:41+0300

2024-08-21T13:41+0300

спецоперация на украине

сергей чемезов

россия

украина

запад

санкции против рф

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в порядке даже спустя три года активного санкционного и военного давления Запада, рассказал в интервью Reuters генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — подчеркнул он.Глава госкорпорации отметил, что вероятность втягивания всего мира в глобальный конфликт повышается с каждым годом продолжающейся СВО. Запад должен осознать, считает Чемезов, что поддержка киевского режима - тяжелое бремя.Ранее министр финансов Антон Силуанов в ходе Всероссийского образовательного молодежного форума подчеркнул, что российская экономика продолжает успешно развиваться в условиях санкций благодаря крепкому финансовому щиту.

https://1prime.ru/20240821/ssha-851034718.html

украина

запад

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сергей чемезов, россия, украина, запад, санкции против рф