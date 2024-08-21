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"Чувствует себя уверенно": Чемезов сделал заявление о ситуации на фронте
"Чувствует себя уверенно": Чемезов сделал заявление о ситуации на фронте - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Чувствует себя уверенно": Чемезов сделал заявление о ситуации на фронте
Россия в порядке даже спустя три года активного санкционного и военного давления Запада, рассказал в интервью Reuters генеральный директор госкорпорации... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T13:41+0300
2024-08-21T13:41+0300
2024-08-21T13:41+0300
спецоперация на украине
сергей чемезов
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в порядке даже спустя три года активного санкционного и военного давления Запада, рассказал в интервью Reuters генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — подчеркнул он.Глава госкорпорации отметил, что вероятность втягивания всего мира в глобальный конфликт повышается с каждым годом продолжающейся СВО. Запад должен осознать, считает Чемезов, что поддержка киевского режима - тяжелое бремя.Ранее министр финансов Антон Силуанов в ходе Всероссийского образовательного молодежного форума подчеркнул, что российская экономика продолжает успешно развиваться в условиях санкций благодаря крепкому финансовому щиту.
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сергей чемезов, россия, украина, запад, санкции против рф
Спецоперация на Украине, Сергей Чемезов, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, санкции против РФ
"Чувствует себя уверенно": Чемезов сделал заявление о ситуации на фронте
Чемезов заявил, что Россия чувствует себя уверенно на третий год СВО
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
Россия в порядке даже спустя три года активного санкционного и военного давления Запада, рассказал в интервью Reuters
генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — подчеркнул он.
Глава госкорпорации отметил, что вероятность втягивания всего мира в глобальный конфликт повышается с каждым годом продолжающейся СВО. Запад должен осознать, считает Чемезов, что поддержка киевского режима - тяжелое бремя.
Ранее министр финансов Антон Силуанов в ходе Всероссийского образовательного молодежного форума подчеркнул, что российская экономика продолжает успешно развиваться в условиях санкций благодаря крепкому финансовому щиту.
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