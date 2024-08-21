Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Чувствует себя уверенно": Чемезов сделал заявление о ситуации на фронте - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240821/svo-851035774.html
"Чувствует себя уверенно": Чемезов сделал заявление о ситуации на фронте
"Чувствует себя уверенно": Чемезов сделал заявление о ситуации на фронте - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Чувствует себя уверенно": Чемезов сделал заявление о ситуации на фронте
Россия в порядке даже спустя три года активного санкционного и военного давления Запада, рассказал в интервью Reuters генеральный директор госкорпорации... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T13:41+0300
2024-08-21T13:41+0300
спецоперация на украине
сергей чемезов
россия
украина
запад
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82489/86/824898608_0:30:1050:621_1920x0_80_0_0_b691841ae31ed05823c3e368c9b9c79f.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в порядке даже спустя три года активного санкционного и военного давления Запада, рассказал в интервью Reuters генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — подчеркнул он.Глава госкорпорации отметил, что вероятность втягивания всего мира в глобальный конфликт повышается с каждым годом продолжающейся СВО. Запад должен осознать, считает Чемезов, что поддержка киевского режима - тяжелое бремя.Ранее министр финансов Антон Силуанов в ходе Всероссийского образовательного молодежного форума подчеркнул, что российская экономика продолжает успешно развиваться в условиях санкций благодаря крепкому финансовому щиту.
https://1prime.ru/20240821/ssha-851034718.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82489/86/824898608_0:0:932:699_1920x0_80_0_0_baedcc61696565b65d85c002862ced90.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей чемезов, россия, украина, запад, санкции против рф
Спецоперация на Украине, Сергей Чемезов, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, санкции против РФ
13:41 21.08.2024
 
"Чувствует себя уверенно": Чемезов сделал заявление о ситуации на фронте

Чемезов заявил, что Россия чувствует себя уверенно на третий год СВО

© Фото : Пресс-служба РОСТЕХА !Глава холдинга "Ростех" Сергей Чемезов
!Глава холдинга Ростех Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© Фото : Пресс-служба РОСТЕХА
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия в порядке даже спустя три года активного санкционного и военного давления Запада, рассказал в интервью Reuters генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — подчеркнул он.
Глава госкорпорации отметил, что вероятность втягивания всего мира в глобальный конфликт повышается с каждым годом продолжающейся СВО. Запад должен осознать, считает Чемезов, что поддержка киевского режима - тяжелое бремя.
Ранее министр финансов Антон Силуанов в ходе Всероссийского образовательного молодежного форума подчеркнул, что российская экономика продолжает успешно развиваться в условиях санкций благодаря крепкому финансовому щиту.
*Американский стратегический бомбардировщик B-52 - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
ВВС США в 2025 году начнут готовиться к конфликту с Китаем, выяснило СМИ
13:02
 
Спецоперация на УкраинеСергей ЧемезовРОССИЯУКРАИНАЗАПАДсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала