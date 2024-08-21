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Frontex объявило тендеры на масштабную закупку дронов, сообщают СМИ

Frontex объявило тендеры на масштабную закупку дронов, сообщают СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ

Frontex объявило тендеры на масштабную закупку дронов, сообщают СМИ

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex объявило тендеры на закупку беспилотных летательных аппаратов и других средств наблюдения на общую... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T12:55+0300

2024-08-21T12:55+0300

2024-08-21T12:55+0300

экономика

тендер

европа

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex объявило тендеры на закупку беспилотных летательных аппаратов и других средств наблюдения на общую сумму 400 миллионов долларов, сообщает издание Euractiv. Издание указывает, что Frontex начало использовать дроны для наблюдения за обстановкой на границах ЕС в 2018 году, обнаружив почти 5 тысяч человек за год. "Frontex запустило тендеры на общую сумму 400 миллионов долларов для закупки оборудования, включая дроны и другие средства наблюдения", - пишет издание. Отмечается, что агентство, в частности, планирует потратить 184 миллиона долларов на закупку дронов и связанных с ними услуг для наблюдения за обстановкой в море, еще 19 миллионов долларов - для закупки приборов ночного видения, 186,5 миллиона долларов - на закупку технологий информационно-коммуникационного назначения, а также 3 миллиона долларов на пилотный проект по использованию беспилотников на наземных границах. В мае радиостанция Europe 1 со ссылкой на документ министерства внутренних дел Франции сообщила, что с начала 2024 года более 72 тысяч мигрантов нелегально въехали в Евросоюз. В середине июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала усилить охрану внешних границ, утроить численность пограничной и береговой охраны, а также эффективно выдворять прибывающих мигрантов.

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тендер, европа