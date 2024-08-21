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"На грани". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
"На грани". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - 21.08.2024, ПРАЙМ
"На грани". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
ВСУ могут потерять все территории в Донбассе, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:27+0300
2024-08-21T16:27+0300
2024-08-21T16:27+0300
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. ВСУ могут потерять все территории в Донбассе, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Украина находится на грани потери всего Донбасса", — подчеркнул журналист. Именно такое сообщение он оставил в ответ на заявление экс-офицера ВС Швеции о том, что российская армия близка к взятию Торецка.Ранее Минобороны России объявило об освобождении поселка Новгородское в Донецкой Народной Республике. Это открывает путь российским войскам для продвижения на север в сторону Торецка, где находится сильный укрепрайон ВСУ. Оттуда с 2014 года проводятся обстрелы Горловки.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, РОССИЯ, УКРАИНА
"На грани". На Западе забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Журналист Боуз: Украина может полностью потерять Донбасс