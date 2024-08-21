Офицер ВСУ сделал страшный прогноз о Курской области
Майор Лапин: ВСУ ждет разгром в Курской области при статичном фронте
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Если Вооруженные силы Украины продолжат удерживать позиции в Курской области, то в скором времени их ждет разгром, сообщил отстаной майор ВСУ Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе
"Некоторые думали, что вот, сейчас мы куда-то дойдем и начнем закапываться. Ну я уже говорил, с точки зрения спецназназовца – как только фронт становится статичным, нам конец", — сказал он.
"Некоторые думали, что вот, сейчас мы куда-то дойдем и начнем закапываться. Ну я уже говорил, с точки зрения спецназназовца – как только фронт становится статичным, нам конец", — сказал он.
Майор в отставке также обратил внимание на то, что российские военнослужащие обладают преимуществом как в воздухе и артиллерии, так и в количестве военных. Он также добавил, что ответственность за вторжение на российскую территорию несет главком ВСУ Александр Сырский
"Есть замысел художника, есть замысел главкома – это его ответственность. Какой, кстати, стратегический замысел? Никто не знает", — добавил майор.
16 августа Министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 2860 человек личного состава, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских орудия.
"Есть замысел художника, есть замысел главкома – это его ответственность. Какой, кстати, стратегический замысел? Никто не знает", — добавил майор.
16 августа Министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 2860 человек личного состава, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских орудия.