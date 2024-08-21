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Офицер ВСУ сделал страшный прогноз о Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Офицер ВСУ сделал страшный прогноз о Курской области
Офицер ВСУ сделал страшный прогноз о Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ
Офицер ВСУ сделал страшный прогноз о Курской области
Если Вооруженные силы Украины продолжат удерживать позиции в Курской области, то в скором времени их ждет разгром, сообщил отстаной майор ВСУ Игорь Лапин в... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:54+0300
2024-08-21T12:54+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Если Вооруженные силы Украины продолжат удерживать позиции в Курской области, то в скором времени их ждет разгром, сообщил отстаной майор ВСУ Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе"Некоторые думали, что вот, сейчас мы куда-то дойдем и начнем закапываться. Ну я уже говорил, с точки зрения спецназназовца – как только фронт становится статичным, нам конец", — сказал он.Майор в отставке также обратил внимание на то, что российские военнослужащие обладают преимуществом как в воздухе и артиллерии, так и в количестве военных. Он также добавил, что ответственность за вторжение на российскую территорию несет главком ВСУ Александр Сырский"Есть замысел художника, есть замысел главкома – это его ответственность. Какой, кстати, стратегический замысел? Никто не знает", — добавил майор.16 августа Министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 2860 человек личного состава, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских орудия.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
12:54 21.08.2024
 
Офицер ВСУ сделал страшный прогноз о Курской области

Майор Лапин: ВСУ ждет разгром в Курской области при статичном фронте

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Если Вооруженные силы Украины продолжат удерживать позиции в Курской области, то в скором времени их ждет разгром, сообщил отстаной майор ВСУ Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе

"Некоторые думали, что вот, сейчас мы куда-то дойдем и начнем закапываться. Ну я уже говорил, с точки зрения спецназназовца – как только фронт становится статичным, нам конец", — сказал он.
Майор в отставке также обратил внимание на то, что российские военнослужащие обладают преимуществом как в воздухе и артиллерии, так и в количестве военных. Он также добавил, что ответственность за вторжение на российскую территорию несет главком ВСУ Александр Сырский

"Есть замысел художника, есть замысел главкома – это его ответственность. Какой, кстати, стратегический замысел? Никто не знает", — добавил майор.

16 августа Министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 2860 человек личного состава, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских орудия.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
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