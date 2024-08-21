https://1prime.ru/20240821/ukraina-851034208.html

Офицер ВСУ сделал страшный прогноз о Курской области

Офицер ВСУ сделал страшный прогноз о Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ

Офицер ВСУ сделал страшный прогноз о Курской области

Если Вооруженные силы Украины продолжат удерживать позиции в Курской области, то в скором времени их ждет разгром, сообщил отстаной майор ВСУ Игорь Лапин в... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T12:54+0300

2024-08-21T12:54+0300

2024-08-21T12:54+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Если Вооруженные силы Украины продолжат удерживать позиции в Курской области, то в скором времени их ждет разгром, сообщил отстаной майор ВСУ Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе"Некоторые думали, что вот, сейчас мы куда-то дойдем и начнем закапываться. Ну я уже говорил, с точки зрения спецназназовца – как только фронт становится статичным, нам конец", — сказал он.Майор в отставке также обратил внимание на то, что российские военнослужащие обладают преимуществом как в воздухе и артиллерии, так и в количестве военных. Он также добавил, что ответственность за вторжение на российскую территорию несет главком ВСУ Александр Сырский"Есть замысел художника, есть замысел главкома – это его ответственность. Какой, кстати, стратегический замысел? Никто не знает", — добавил майор.16 августа Министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 2860 человек личного состава, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских орудия.

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